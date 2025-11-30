सूरत : केंद्रीय जल शक्तिमंत्री सी. आर. पाटिल ने लिंबायत में SIR कैंपों का दौरा किया

सूरत। लिंबायत विधानसभा क्षेत्र में चल रहे SIR (Special Intensive Revision)वोटर लिस्ट सुधार अभियान के तहत लगाए गए कैंपों का केंद्रीय जल शक्तिमंत्री एवं नवसारी लोकसभा सांसद सी. आर. पाटिल ने रविवार को दौरा कर निरीक्षण किया।

चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के साथ-साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी क्षेत्र के हर वार्ड में नागरिकों की सहायता के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए हैं, जहाँ लोगों को फार्म भरने, नाम जुड़वाने, सुधार करवाने और जागरूक करने में मदद की जा रही है।

लिंबायत क्षेत्र में जहाँ–जहाँ कैंप लगाए गए हैं, उनमें वार्ड 25, नीलगिरी सर्कल, विधायक संगीता पाटिल के जनसंपर्क कार्यालय के पास, संजयनगर सर्कल, दुर्गामाता मंदिर के पास, सुभाषनगर प्राथमिक विद्यालय इन सभी कैंपों का केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल ने स्थल पर पहुँचकर निरीक्षण किया और कार्यकर्ताओं से अभियान की प्रगति के बारे में जानकारी ली।

दौरे के दौरान मंत्री पाटिल ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि लोगों को जागरूक करना और उन्हें सही जानकारी देना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

इस निरीक्षण दौरे में अनेक प्रमुख नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल हुए। लिंबायत की विधायक संगीता पाटिल, सूरत शहर भाजपा अध्यक्ष परेश पटेल, महापौर दक्षेश मावाणी, स्थायी समिति अध्यक्ष राजन पटेल इसके अलावा वार्ड के नगरसेवक, पूर्व नगरसेवक, शिक्षा समिति के सदस्य, शक्ति केंद्र इंचार्ज, बूथ अध्यक्ष और बड़ी संख्या में सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में विक्रम पाटिल, भुषण पाटिल, कांताबेन वाकोडीकर, कविताबेन एनगंदुला, सुरेश वरोडिया, सुमनबेन पाटिल, लक्ष्मीबेन रापोलु, संजय पाटिल, सुष्माबेन पाटिल, हेमंत मराठे, रापोलु बुच्चिरामोलु (मास्टरजी), नितिन शिंपी, राजू सूरती, प्रकाश मास्तर, अनिल सोनकुसरे, दिव्येश पटेल, जगदीश चेलुमल्ला, किरण सूरती, कैलाश पाटिल, सुधाकर चौधरी, प्रभाकर, कुरापाटी, वेंकन्ना आडेपु, कनैया प्रजापति, अटल, मिश्रा, किरीट मैसूरीया, युवराज पाटिल, राजू पटेल, अनिल सपकाले, उज्ज्वलाबेन ठाकर, वैशालीबेन, जयेश चांदलेकर, गणेश बारी सहित अनेक कार्यकर्ता भी शामिल थे।

लिंबायत में चल रहा यह SIR अभियान स्थानीय लोगों में काफी जागरूकता फैला रहा है और उम्मीद है कि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठाकर अपनी वोटर जानकारी अपडेट कर पाएंगे।