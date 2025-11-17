सूरत, महाराष्ट्र माहेश्वरी परिवार का दिवाली स्नेहमिलन और अन्नकूट कार्यक्रम धूमधाम से सम्पन्न

सूरत महाराष्ट्र माहेश्वरी परिवार द्वारा आयोजित दिवाली स्नेहमिलन तथा अन्नकूट कार्यक्रम रविवार को नरेंद्र पंचासरा भवन, मागोब में अत्यंत उत्साह और सौहार्द के साथ सम्पन्न हुआ। पूरे दिन चले इस भव्य आयोजन में 300 से अधिक समाजजन शामिल हुए और कार्यक्रम को यादगार बना दिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातःकालीन नाश्ते से हुआ, जिसके बाद आयोजित सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों ने वातावरण को उल्लास, आनंद और आत्मीयता से भर दिया। लाइव म्यूजिकल भजन, मनोरंजक हाऊजी, वरिष्ठ नागरिक सम्मान, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान समारोह तथा समाज के विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त सदस्यों का सम्मान कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे।

महाभोग और महाआरती के साथ समारोह का प्रमुख धार्मिक भाग सम्पन्न किया गया। इसके साथ ही दोपहर के भोजन और हाई-टी की स्वादिष्ट व्यवस्था ने सामाजिक मेलजोल को और अधिक जीवंत बनाया।

सूरत महाराष्ट्र माहेश्वरी परिवार आज 400 से अधिक सदस्यों का एक संगठित सामाजिक परिवार बन चुका है। संगठन का उद्देश्य सूरत में बसे महाराष्ट्र मूल के माहेश्वरी परिवारों को एक सूत्र में बाँधना, सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना और सूरत शहर के विकास में योगदान देना है। समाज का मानना है कि सूरत शहर ने सभी को रोजगार, सम्मान और प्रगति का अवसर दिया है, इसलिए समाजजन भी शहर और समाज के प्रति सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित हैं।

इस सफल आयोजन के संचालन में दीपक मालानी, राजेश झवर, विजय केला, पूनम मालपानी, सोनाली मालपानी, अतुल लाहौटी, किरण लाहौटी, कविश मारू, हितेश मारू, मधुसूदन मंत्री, चंद्रशेखर राठी, ओमप्रकाश बिरला, सोनल केला, संगीता मालानी, संगीता मंत्री, प्रियंका चंडक, मंजू राठी, प्रीति झावर, कीर्ति मारू, भारती मारू, शकुंतला बिरला, नीलेश चांडक, सुनीता मूंदड़ा और गोविन्द मूंदड़ा सहित अनेक कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा।

कार्यक्रम में समाज के कई प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति ने आयोजन की शोभा बढ़ा दी। सभी समाजजन भविष्य में भी ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने की इच्छा के साथ कार्यक्रम से विदा हुए।