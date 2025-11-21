लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : एनटीपीसी झनोर में सीएसआर के तहत नेत्र जाँच शिविर की शुरुआत

कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए विशेष पहल, पहले ही दिन 300 छात्रों की हुई जांच

On
सूरत : एनटीपीसी झनोर में सीएसआर के तहत नेत्र जाँच शिविर की शुरुआत

एनटीपीसी झनोर ने नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देते हुए नेत्र जाँच शिविर की शुरुआत की है। स्वस्थ्यम हॉस्पिटल, एनटीपीसी झनोर द्वारा वडोदरा हार्ट हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित यह शिविर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की आँखों की जांच के लिए विशेष रूप से समर्पित है।

शिविर का शुभारंभ एम. पी. पटेल स्कूल, सामलोड गाँव में परियोजना प्रमुख दिनेश कुमार सिंह रौतेला की उपस्थिति में किया गया। रौतेला ने कहा कि जैसे घर को रोशन करने के लिए बिजली आवश्यक है, वैसे ही जीवन के सपनों को रोशन करने के लिए आँखों की रोशनी जरूरी होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से बिना झिझक अपनी नेत्र संबंधी समस्याएँ बताने और जांच में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। 

D21112025-04

इस अवसर पर मानव संसाधन विभाग की अपर महाप्रबंधक श्रीमती विजया लक्ष्मी मुरलीधरन ने बताया कि कई छात्र वर्णांधता (कलर ब्लाइंडनेस) से अनजान रहते हैं, जिससे आगे चलकर करियर विकल्पों में बाधा आ सकती है। उन्होंने कहा कि इसी कारण यह शिविर उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया है, ताकि उन्हें समय रहते सही करियर दिशा मिल सके।

शिविर का संचालन सीनियर मेडिकल ऑफिसर विवेक शर्मा द्वारा किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत कुल 1100 लोगों की नेत्र जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिविर के पहले दिन एम. पी. पटेल स्कूल में लगभग 300 विद्यार्थियों की आँखों की जांच की गई।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : शहर में बोर्ड परीक्षाओं से पहले स्कूलों का व्यापक निरीक्षण पूरा

सूरत : शहर में बोर्ड परीक्षाओं से पहले स्कूलों का व्यापक निरीक्षण पूरा

सूरत : देसाई परिवार ने किया प्रेरणादायक निर्णय, दिवंगत लीलाबेन देसाई के नेत्र और देहदान से फैलाई मानवता की ज्योति

सूरत : देसाई परिवार ने किया प्रेरणादायक निर्णय, दिवंगत लीलाबेन देसाई के नेत्र और देहदान से फैलाई मानवता की ज्योति

सूरत : फोस्टा की पहल पर कपड़ा बाजार क्षेत्र में ट्रैफ़िक सुधार हेतु पीले पट्टे की मार्किंग शुरू होगी

सूरत : फोस्टा की पहल पर कपड़ा बाजार क्षेत्र में ट्रैफ़िक सुधार हेतु पीले पट्टे की मार्किंग शुरू होगी

सूरत : विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल का चार दिवसीय विराट भक्ति सत्संग 25 दिसंबर से

सूरत : विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल का चार दिवसीय विराट भक्ति सत्संग 25 दिसंबर से