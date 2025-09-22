लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : सी.आर. पाटिल ने अंबानगर से किया "घर-घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी" अभियान का शुभारंभ

खुदरा दुकानों पर लगाए गए स्टिकर, वोकल फॉर लोकल संदेश को दिया बल

On
सूरत : सी.आर. पाटिल ने अंबानगर से किया

सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री एवं भाजपा गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल ने आज सोमवार को अंबानगर क्षेत्र से "घर-घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी" अभियान की शुरुआत की।

पाटिल ने खुदरा दुकानों पर स्टिकर चिपकाकर स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल के संदेश को प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर भाजपा सूरत नगर अध्यक्ष परेश पटेल, महापौर दक्षेश मवानी, भाजपा सूरत नगर महामंत्री किशोरभाई बिंदल, विधायक संगीताबेन पाटिल, मनुभाई पटेल, सूरत नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जनकभाई बगदाना वाला, पार्षदगण और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ‘गुर्दे की देखभाल कैसे करें’ विषय पर जागरूकता सत्र

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ‘गुर्दे की देखभाल कैसे करें’ विषय पर जागरूकता सत्र

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स 14 सितंबर को 'हेल्थ कॉन्क्लेव 2025' का करेगा आयोजन

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स 14 सितंबर को 'हेल्थ कॉन्क्लेव 2025' का करेगा आयोजन

सूरत नगर निगम का निर्माणाधीन मुख्यालय दिसंबर 2026 तक होगा तैयार

सूरत नगर निगम का निर्माणाधीन मुख्यालय दिसंबर 2026 तक होगा तैयार

सूरत : फोस्टा कार्यालय में यूको बैंक एमएसएमई कार्निवल का सफल आयोजन

सूरत : फोस्टा कार्यालय में यूको बैंक एमएसएमई कार्निवल का सफल आयोजन