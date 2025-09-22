सूरत : सी.आर. पाटिल ने अंबानगर से किया "घर-घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी" अभियान का शुभारंभ

सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री एवं भाजपा गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल ने आज सोमवार को अंबानगर क्षेत्र से "घर-घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी" अभियान की शुरुआत की।

पाटिल ने खुदरा दुकानों पर स्टिकर चिपकाकर स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल के संदेश को प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर भाजपा सूरत नगर अध्यक्ष परेश पटेल, महापौर दक्षेश मवानी, भाजपा सूरत नगर महामंत्री किशोरभाई बिंदल, विधायक संगीताबेन पाटिल, मनुभाई पटेल, सूरत नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जनकभाई बगदाना वाला, पार्षदगण और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।