सूरत : SGFI और CBSE एथलेटिक्स मीट में AMNS इंटरनेशनल स्कूल का शानदार प्रदर्शन
हजीरा – सूरत, सितम्बर 26, 2025: AMNS इंटरनेशनल स्कूल ने जिला और क्लस्टर स्तर की प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सर्वांगीण शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान स्थापित की है।
राजकोट में आयोजित 13वीं CBSE क्लस्टर एथलेटिक्स मीट में स्कूल की टीम ने अंडर-17 बॉयज़ चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में कुल 25 पदक हासिल किए गए। स्कूल के 4 विद्यार्थी – निकुंज अम्बालिया (कक्षा 10-A), वीर जयसवाल (कक्षा 11 – कॉमर्स), शुभ रबारी (कक्षा 11 – साइंस) और श्रेया राय (कक्षा 7-B) का चयन CBSE नेशनल्स के लिए हुआ है।
इसके अतिरिक्त, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) जिला चैंपियनशिप में छात्रों ने 27 स्वर्ण, 13 रजत और 13 कांस्य पदक जीते। कुल 89 छात्रों का चयन राज्य स्तर के लिए हुआ, जिनमें से 31 फुटबॉल और 22 बास्केटबॉल से हैं। टीम ने बास्केटबॉल में भी अंडर-14 लड़कियों, अंडर-14 लड़कों, अंडर-17 लड़कियों और अंडर-17 लड़कों – सभी चारों श्रेणियों में चैंपियनशिप जीतकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया।
फुटबॉल में भी स्कूल ने अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 – लड़कों और लड़कियों सभी वर्गों में विजय प्राप्त कर जिला चैंपियनशिप जीती। अन्य खेलों में भी छात्रों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। तैराकी में 10 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 20 पदक, लॉन टेनिस में 8 पदक, कराटे में 9 पदक, बैडमिंटन, ताइक्वांडो और टेबल टेनिस में एक-एक स्वर्ण तथा शतरंज में एक रजत पदक जीता।
सुनीता मटू,आचार्या, AMNS इंटरनेशनल स्कूल ने कहा, “विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया है। एक ही सत्र में CBSE अंडर-17 बॉयज़ चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतना और SGFI में 89 राज्य स्तरीय चयन प्राप्त करना, छात्रों की मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा का प्रमाण है। यह उपलब्धि पूरे विद्यालय के लिए गर्व की बात है।”
आगामी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों के और अधिक सफलता प्राप्त करने की शुभकामनाओं के साथ AMNS इंटरनेशनल स्कूल अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है।