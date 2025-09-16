लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
फिचर

नीलम कृष्ण पहलवान ने किया नाले के टूटे हिस्से का निरीक्षण, दिया शीघ्र समाधान का आश्वासन

On
नीलम कृष्ण पहलवान ने किया नाले के टूटे हिस्से का निरीक्षण, दिया शीघ्र समाधान का आश्वासन

नई दिल्ली, सितंबर 16: बरसात की स्थिति में स्वयं नीलम जी ने जाकर निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया।

झड़ौदा रोड स्थित गीतांजलि एंक्लेव क्षेत्र में नाले के टूटने की स्थिति की जानकारी मिलते ही नीलम कृष्ण पहलवान स्वयं मौके पर पहुँचे। उनके साथ ज़िला अधिकारी (डीएम), उपज़िला अधिकारी (एसडीएम) तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। नाले की स्थिति और आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न असुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया।

इस मौके पर स्थानीय नागरिकों ने नीलम कृष्ण पहलवान को अपनी परेशानियों से अवगत कराया। जलभराव और गंदगी के कारण क्षेत्रवासियों को हो रही दिक़्क़तों पर उन्होंने गहरी चिंता जताई और तुरंत राहत व सुधार कार्य शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि नाले की मरम्मत और मजबूती का कार्य शीघ्रता से शुरू किया जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अस्थायी समाधान की आवश्यकता है तो उसे तुरंत लागू किया जाए और स्थायी

समाधान की दिशा में तेज़ी से काम किया जाए।
नीलम कृष्ण पहलवान ने कहा, “हमारा संकल्प है—हर नागरिक की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करना। जनता की समस्याएँ हमारी प्राथमिकता हैं। ज़मीनी स्तर पर जाकर हम सभी मुद्दों को समझते हैं और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करते हैं।”

उनकी इस सक्रियता और तत्परता ने क्षेत्रवासियों को राहत की उम्मीद दी है। लोगों ने भी नीलम कृष्ण पहलवान की सराहना की और कहा कि वे हमेशा समय पर पहुँचकर जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं।

जनता का विश्वास और समस्याओं के प्रति उनका संवेदनशील रवैया यह दर्शाता है कि नीलम कृष्ण पहलवान न केवल वादे करते हैं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए जमीन पर भी पूरी मेहनत से काम करते हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: PNN Delhi

Related Posts

Bag2Bag एयरपोर्ट होटल्स: सुविधा, सुकून और आराम का संगम क्या आप जानते हैं?

Bag2Bag एयरपोर्ट होटल्स: सुविधा, सुकून और आराम का संगम क्या आप जानते हैं?

जीएसटी सुधारों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाए उद्योग : गोयल

जीएसटी सुधारों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाए उद्योग : गोयल

सूरत : सुपर डुपर गुजराती फिल्म 'मैंयरमां मनडू नथी लागतूं' फिर से हो रही है रिलीज

सूरत : सुपर डुपर गुजराती फिल्म 'मैंयरमां मनडू नथी लागतूं' फिर से हो रही है रिलीज

Maya Devi University में संपन्न हुई 11वीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस RAABASED-2025

Maya Devi University में संपन्न हुई 11वीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस RAABASED-2025