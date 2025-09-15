इजी बोबा ने पेश किया ‘स्ले डे ऑफ़र’ – चुनिंदा आउटलेट्स पर पूरा मेन्यू सिर्फ Rs 99 में

मुंबई (महाराष्ट्र), सितंबर 12: भारत के तेजी से बढ़ते बबल टी कैफ़े ब्रांड इजी बोबा ने अपने विशेष स्ले डे ऑफ़र की घोषणा की है, जो 15 सितंबर 2025 को आयोजित होगा। इस दिन मुंबई के चुनिंदा कंपनी के द्वारा संचालित आउटलेट्स – जुहू, ओशिवारा, चेंबूर, सांताक्रूज़, केम्प्स, हिल रोड और कार्टर्स – पर पूरा मेन्यू केवल ₹99 की फ़्लैट कीमत में उपलब्ध रहेगा।

इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक ग्राहकों को ब्रांड की विविध पेशकशों से परिचित कराना है, जिसमें डेयरी-फ़्री, लो-कैलोरी और प्लांट-बेस्ड विकल्प भी शामिल हैं। इजी बोबा का मेन्यू विभिन्न डाइटरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो इसे कैफ़े बाज़ार में एक समावेशी ब्रांड के रूप में स्थापित करता है।

इजी बोबा के संस्थापक अदनान सरकार ने इस ऑफ़र पर कहा:“हम चाहते थे कि लोग हमारे साथ जश्न मनाएँ और हमारी पूरी मेन्यू को एक दिन के लिए और भी सुलभ बनाया जाए। इस ऑफ़र से ग्राहक न केवल हमारे ड्रिंक्स बल्कि हमारे फ़ूड आइटम्स का भी कम दामों पर आनंद ले पाएँगे और इजी बोबा की विविधता व प्रामाणिकता का अनुभव कर सकेंगे।”

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इजी बोबा ने भारतीय बबल टी बाज़ार में हमेशा नवाचार और प्रामाणिकता पर जोर दिया है। ब्रांड का मिशन ग्राहकों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ाते हुए अंतरराष्ट्रीय फ्लेवर्स को भारत में लाना है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया Instagram पर @easybobaindia फ़ॉलो करें या विज़िट करें: www.easyboba.in

इजी बोबा के बारे में: अदनान सरकार द्वारा स्थापित, इजी बोबा भारत के बबल टी बाज़ार में एक अग्रणी ब्रांड के रूप में उभरा है। वर्तमान में 20 से अधिक आउटलेट्स के साथ, ब्रांड लगातार देशभर में विस्तार कर रहा है। इजी बोबा का दृष्टिकोण प्रामाणिक अंतरराष्ट्रीय फ्लेवर्स को ग्राहक-केंद्रित कैफ़े संस्कृति के साथ जोड़कर, भारत के तेजी से विकसित हो रहे पेय क्षेत्र में नए मानक स्थापित करना है।



