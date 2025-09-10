समाजसेवा में योगदान के लिए श्री धर्म वीर को मिला छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रेवरी अवार्ड

नई दिल्ली, सितंबर 8: अगस्त 2025 में समाजसेवा और परोपकार के क्षेत्र में कार्यरत समाजसेवी श्री धर्म वीर को प्रतिष्ठित छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके लंबे समय से किए जा रहे सामाजिक कार्यों और निःस्वार्थ सेवा भाव के कारण प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की बड़ी सफलता है, बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।

श्री धर्म वीर का जीवन हमेशा से दूसरों की सहायता और भलाई के लिए समर्पित रहा है। उनका मानना है कि मनुष्य का असली धर्म केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना और समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना है। इसी सोच ने उन्हें समाजसेवा के मार्ग पर अग्रसर किया।

शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे हैं। श्री धर्म वीर ने कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने बच्चों को किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म और फीस उपलब्ध कराई ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में जाकर उन्होंने स्कूलों के लिए संसाधन जुटाए और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए। उनकी यह पहल सैकड़ों बच्चों के भविष्य को संवार रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं में भी उनका योगदान सराहनीय रहा है। श्री धर्म वीर ने जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करवाए, जिनमें गरीबों को दवाइयाँ और परामर्श उपलब्ध कराए गए। कोविड-19 महामारी के कठिन समय में उन्होंने अनगिनत परिवारों तक भोजन, दवाइयाँ और ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाकर यह साबित किया कि सच्ची सेवा वही है जो संकट की घड़ी में की जाए। उनके प्रयासों ने न केवल लोगों की जान बचाई बल्कि समाज में आशा और सहयोग की भावना भी जगाई।

श्री धर्म वीर ने समाजसेवा को केवल शिक्षा और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेकर हज़ारों पेड़ लगाए और सफाई अभियानों से लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया। उनका मानना है कि स्वच्छ और हरित वातावरण ही आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन दे सकता है।

छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रेवरी अवार्ड समाज के उन महान व्यक्तित्वों को दिया जाता है जिन्होंने अपने साहस, निःस्वार्थ भाव और समाज के प्रति समर्पण से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया हो। श्री धर्म वीर को यह सम्मान मिलना इस बात का प्रमाण है कि उनके कार्य समाज के लिए कितने प्रभावशाली और प्रेरणादायी रहे हैं।

श्री धर्म वीर का जीवन हमें यह संदेश देता है कि समाजसेवा केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं होती, बल्कि समय, श्रम और संवेदनशीलता भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उनका मानना है कि यदि हर व्यक्ति अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की सहायता करे तो एक बेहतर और खुशहाल समाज का निर्माण संभव है।

उनकी इस उपलब्धि से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा वीर वही है जो दूसरों के लिए जीता है और समाज की सेवा को अपना धर्म मानता है। श्री धर्म वीर को मिला यह सम्मान न केवल उनकी निष्ठा और सेवा भाव की पहचान है बल्कि उन सभी समाजसेवियों के लिए प्रेरणा भी है जो चुपचाप लोगों की भलाई में जुटे हुए हैं।

श्री धर्म वीर की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को यह सीख देती रहेगी कि सच्ची महानता पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति समर्पण में है।