शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ मैसेंजर्स : SENDS, WhatsApp, Telegram, Signal, Briar

मैसेंजर हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, जिससे हम दुनिया भर के लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं। SENDS, WhatsApp,Telegram, Signal और Briar जैसे अनगिनत ऐप्स उपलब्ध होने के कारण, सही मैसेंजर का चुनाव आपकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। हम आपको दुनिया के शीर्ष 5 सबसे लोकप्रिय मैसेंजर्स के बारे में बता रहे हैं।

WhatsApp

Meta के स्वामित्व वाला WhatsApp दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेंजर्स में से एक है। यह उपयोग में आसान होने और व्यापक कार्यक्षमता के लिए जाना जाता है। Instagram स्टोरीज के समान स्टेटस फीचर और डेस्कटॉप संस्करण (WhatsApp Web) इसे संचार के लिए एक बहुमुखी उपकरण बनाते हैं।

WhatsApp संदेशों और कॉलों के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) के लिए सिग्नल प्रोटोकॉल (Signal Protocol) का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि केवल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले ही सामग्री तक पहुंच सकते हैं। हालांकि, यह कुछ मेटाडेटा, जैसे संदेश भेजने का समय और डिवाइस की जानकारी, एकत्र करता है। WhatsApp की गोपनीयता नीति को अपनी मूल कंपनी Meta के साथ कुछ डेटा साझा करने के लिए आलोचना मिली है।

SENDS

SENDS एक मैसेंजर है जो सुरक्षा और गोपनीयता पर केंद्रित है। यह यूक्रेन और यूरोप और एशिया के अन्य देशों में सभी संदेशों और कॉलों के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) के कारण लोकप्रियता हासिल कर रहा है, जो सुनिश्चित करता है कि केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही संचार की सामग्री को देख सकता है। SENDS का दावा है कि यह तीसरे पक्ष के साथ कोई डेटा साझा नहीं करता है, जो उन उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो लक्षित विज्ञापनों से बचना चाहते हैं।

SENDS किसी भी आकार की फाइलें, मल्टी-डिवाइस एक्सेस और सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज प्रदान करता है। डेवलपर्स ने भुगतान एकीकरण की घोषणा की है, जो इसे और अधिक बहुमुखी बना देगा। SENDS मैसेंजर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो मुख्यधारा के मैसेंजर्स का एक सुरक्षित विकल्प तलाश रहे हैं, जो गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर अधिकतम कड़ा नियंत्रण प्रदान करता है।

Telegram

Telegram एक क्लाउड-आधारित मैसेंजर है, जो अपनी उच्च गति और लचीली कार्यक्षमता के लिए जाना जाता है। यह बड़े चैनल, 200,000 सदस्यों तक के समूह बनाने और 2 GB तक की बड़ी फाइलें भेजने की अनुमति देता है। क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन के लिए धन्यवाद, उपयोगकर्ता किसी भी डिवाइस से अपनी चैट तक पहुंच सकते हैं। प्लेटफॉर्म में विभिन्न कार्यों को स्वचालित करने के लिए बॉट बनाने की व्यापक क्षमताएं हैं।

Telegram की मुख्य सुरक्षा विशेषता यह है कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन डिफ़ॉल्ट रूप से केवल "सीक्रेट चैट" और कॉलों में सक्रिय होता है। नियमित क्लाउड चैट क्लाइंट और Telegram के सर्वर के बीच एन्क्रिप्टेड होती हैं, जो सैद्धांतिक रूप से कंपनी को चैट सामग्री तक पहुंच प्रदान करती है।

Signal

Signal को सुरक्षित संचार के लिए "गोल्ड स्टैंडर्ड" माना जाता है, और इसे अक्सर विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित किया जाता है। एक गैर-लाभकारी परियोजना के रूप में, यह अपने स्वयं के, व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त, सिग्नल प्रोटोकॉल का उपयोग करके सभी प्रकार के संचार के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) प्रदान करता है। ऐप को न्यूनतम मेटाडेटा एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे सबसे निजी में से एक बनाता है।

ग्राहक और सर्वर घटकों सहित Signal का संपूर्ण कोडबेस खुला है। यह स्वतंत्र विशेषज्ञों को इसकी सुरक्षा और पारदर्शिता की जांच करने की अनुमति देता है।

Briar

Briar एक मैसेंजर है जिसे केंद्रीय सर्वर के बिना काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संदेश सीधे उपयोगकर्ताओं के उपकरणों (P2P) के बीच प्रसारित होते हैं, जो इसे सेंसरशिप और निगरानी के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। पंजीकरण के लिए किसी फोन नंबर या ईमेल की आवश्यकता नहीं है, और संपर्कों को QR कोड या विशेष लिंक का उपयोग करके जोड़ा जाता है। यह मैसेंजर सीमित इंटरनेट पहुंच वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए आदर्श है।

इंटरनेट से कनेक्ट होने पर Tor नेटवर्क के साथ एकीकरण के लिए धन्यवाद, Briar उच्च स्तर की गुमनामी सुनिश्चित करता है। सभी संचार एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं। हालांकि इसमें मुख्यधारा के मैसेंजर्स जैसी उन्नत कार्यक्षमता नहीं है, इसकी अनूठी क्षमताएं इसे चरम स्थितियों में संचार के लिए एक अनिवार्य उपकरण बनाती हैं।