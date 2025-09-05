नई दिल्ली में संपन्न हुआ ऑल इंडिया सीजीएचएस कर्मचारी संगठन का 23वां द्विवार्षिक सम्मेलन

नई दिल्ली, सितंबर 4: ऑल इंडिया सीजीएचएस कर्मचारी संगठन का 23वां द्विवार्षिक सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वप्निल शिंदे को राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा शशिकांत शर्मा को राष्ट्रीय महासचिव के पद पर मनोनीत किया गया।

इस कॉन्फ्रेंस में कानपुर और दिल्ली शाखाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा। कानपुर से पहुँचे प्रतिनिधिमंडल में नरेश गुर्जर (अध्यक्ष), कुसुमाकर मिश्रा (महासचिव), पीयूष शुक्ला (उपाध्यक्ष), श्रीमती पूनम दुबे (उपाध्यक्ष), तथा प्रेक्षक आशीष वर्मा और आलोक शुक्ला शामिल थे।

वहीं, दिल्ली शाखा से सत्यनारायण (अध्यक्ष, दिल्ली शाखा), तिलक राज राणा, जय भगवान (महासचिव, दिल्ली शाखा) और विनीत चौहान जैसे पदाधिकारी सक्रिय रूप से जुड़े रहे।

सम्मेलन के दौरान अपर सचिव एवं महानिदेशक रोली सिंह ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि प्रशासन पूरी तरह उनके साथ है और सभी माँगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।

नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएँ दी गईं। संगठन से जुड़े कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि नए नेतृत्व से संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी।