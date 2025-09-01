लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
फिचर

संतों के आशीर्वाद से गदगद हुए शिंदे गुट के शिवसेना के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक डॉ वर्मा

On
संतों के आशीर्वाद से गदगद हुए शिंदे गुट के शिवसेना के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक डॉ वर्मा

नई दिल्ली, सितंबर 1: राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के प्रमुख स्वामी नृत्यगोपाल दास जी महाराज की उपस्थिति में मथुरा में राधाअष्टमी का आयोजन हुआ। इस मौके पर शिवसेना-एनडीए गठबंधन एवं चुनाव के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक डॉ अभिषेक वर्मा को संतों का एक भावपूर्ण आशीर्वाद मिला।

इस मौके पर स्वामी नृत्यगोपाल दास जी ने कहा "वो योगपुरुष होवे जो समाज और देश का कल्याण करे और सनातन संस्कृति को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित करते हुए भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करे।

श्री राम कृष्ण इंटरनेशनल के संस्थापक स्वामी महेंद्र दास गोपाल जी महाराज की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में आशीर्वचन पत्र प्रदान किया गया। संतों की परंपरा के मुताबिक, इस पत्र में डॉ. वर्मा को उनके सनातन धर्म, हिंदू समाज और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण की प्रशंसा की गई है। पत्र में उनके कार्यों को प्रभु श्रीराम की प्रेरणा से प्रेरित और आने वाली पीढ़ियों के लिए पथप्रदर्शक बताया गया है।

पत्र की शुरुआत में स्वामी नृत्यगोपाल दास जी महाराज ने लिखा है, "पुत्रवत प्रिय, डॉ. श्री अभिषेक वर्मा, मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक, शिवसेना-एनडीए गठबंधन एवं चुनाव। प्रभु श्रीरामचंद्र की असीम कृपा आप पर सदा बनी रहे।" उन्होंने डॉ. वर्मा के निरंतर प्रयासों, साधना-समान कर्मनिष्ठा और सनातन धर्म के प्रति अदम्य समर्पण को देखकर हृदय गद्गद होने की बात कही।

स्वामी जी ने डॉ. वर्मा के हिंदू समाज को संगठित करने, गोमाता की सेवा-संरक्षा और धर्म की जड़ों को सुदृढ़ करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने लिखा, "आपकी यह धर्मयात्रा केवल वर्तमान कालखंड तक सीमित नहीं रहेगी, अपितु यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पथप्रदर्शक और आदर्श सिद्ध होगी।"

संतों के स्वभाव के मुताबिक आशीर्वाद देते हुए स्वामी नृत्यगोपाल दास जी ने कामना की कि श्रीरामलला डॉ. वर्मा को दीर्घायु, असीम बल, दिव्य बुद्धि एवं अनंत ऊर्जा प्रदान करें, ताकि वे धर्म, समाज और राष्ट्र की सेवा में सदा अग्रणी और विजयी रहें।

पत्र पर हस्ताक्षर अंतर्राष्ट्रीय श्री रामाकृष्णा इंटरनेशनल के मुख्य संरक्षक के रूप में किए गए हैं, जिसमें स्वामी नृत्यगोपाल दास जी महाराज को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (अयोध्या) का अध्यक्ष और श्रीकृष्ण जन्मभूमि का अध्यक्ष प्रमुख हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: PNN

Related Posts

मिलिंद सोमन संग सेंटर फॉर साइट ने आंखों के स्वास्थ्य पर जोर दिया

मिलिंद सोमन संग सेंटर फॉर साइट ने आंखों के स्वास्थ्य पर जोर दिया

बरबीघा के युवा चिकित्सक डॉ. ऋषभ कुमार: अस्पताल से लेकर राजनीति तक सेवा का नया अध्याय

बरबीघा के युवा चिकित्सक डॉ. ऋषभ कुमार: अस्पताल से लेकर राजनीति तक सेवा का नया अध्याय

वेदांता का ग्रामीण विकास मॉडल: SRI तकनीक से किसान हो रहे आत्मनिर्भर

वेदांता का ग्रामीण विकास मॉडल: SRI तकनीक से किसान हो रहे आत्मनिर्भर

QLead.ai के हाइपर-टारगेटेड लीड जनरेशन के साथ वेलनेस ब्रांड तेजी से बढ़ रहे हैं

QLead.ai के हाइपर-टारगेटेड लीड जनरेशन के साथ वेलनेस ब्रांड तेजी से बढ़ रहे हैं