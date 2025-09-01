'पधारो म्हारे Invertis' – 4000+ नए छात्रों के साथ Invertis University में हुआ भव्य परिचय समारोह

बरेली (उत्तर प्रदेश) [भारत], 30 अगस्त: Invertis University, Bareilly में इस वर्ष का Orientation Programme – “परिचय 2025” बेहद उत्साह, परम्परा और जोश के साथ आयोजित किया गया। “पधारो म्हारे Invertis” की भावभीनी थीम के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में देश के 12+ राज्यों से आए 4000 से अधिक छात्रों ने एक ही दिन में रिपोर्टिंग की, जिससे परिसर महोत्सव जैसा दिखने लगा। यह दो दिवसीय कार्यक्रम (12–13 अगस्त) छात्रों के लिए नई शुरुआत, नए सपनों और नए रिश्तों का प्रतीक बना।

पहला दिन: नये परिवार में आपका स्वागत

कार्यक्रम के शुभारंभ पर Invertis University के Hon’ble Chancellor एवं बरेली के महापौर श्री उमेश गौतम, तथा Executive Director श्री पार्थ गौतम ने दीप प्रज्ज्वलित कर “परिचय” का शुभारंभ किया। उन्होंने छात्रों को प्रेरणादायक संदेश देते हुए कहा कि Invertis University सिर्फ एक शैक्षिक संस्थान नहीं, बल्कि एक परिवार है जहाँ हर छात्र अपना लक्ष्य खोज सकता है और भविष्य गढ़ सकता है।

Guest Speaker ने “नई शिक्षा नीति और भविष्य के अवसरों” पर जानकारीपूर्ण सत्र लेते हुए युवाओं को तकनीकी दक्षता, अनुशासन और उद्यमिता की ओर प्रेरित किया।

पहले दिन विभिन्न विभागों से जुड़े फैकल्टी एवं डीन ने छात्रों को विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, मूल्य एवं अवसरों से परिचित कराया। Orientation Hall में जब Garba से लेकर Bhangra तक छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। ice-breaking games और team bonding activities ने सभी छात्रों के बीच दोस्ताना माहौल बनाया। हर छात्र अलग कहानी लेकर यहाँ पहुँचा था, लेकिन इस दिन वे सभी एक ही परिवार – Invertis Family का हिस्सा बन गए।

दूसरा दिन: सपनों और अवसरों से परिचय

Orientation कार्यक्रम के दूसरे दिन छात्रों को Virtual Tour के माध्यम से पूरे कैंपस का परिचय कराया गया — International Center of Learning, Hi-Tech Labs, Incubation Centre, Innovation Labs, Sports Complex, Abhiruchi Clubs, Hostels और Smart Classrooms ने छात्रों में रोमांच भर दिया।

साथ ही छात्रों को Clubs, Internships, NCC/NSS, Placement Support, Germany Internship Opportunities, एवं Earn-While-You-Learn Model से अवगत कराया गया। विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित Departmental Sessions में छात्रों ने अपनी रुचि, भविष्य के करियर मार्गों, शोध और स्टार्टअप अवसरों के बारे में करीब से जाना।

छात्रों का जोश बढ़ाने के लिए डांस, म्यूजिक और ड्रामा से सजे cultural performances शाम तक चलते रहे, जिन्होंने परिचय को मनोरंजन और सीख का अनूठा संगम बना दिया। “Orientation सिर्फ शुरुआत है — असली यात्रा तो अब शुरू होती है,” यह सोच हर छात्र के चेहरे पर दिख रही थी।

Invertis University – आपका भविष्य, यहाँ से शुरू

Invertis University ने एक बार फिर सिद्ध किया कि वह आधुनिक शिक्षा, वैश्विक exposure और भारतीय संस्कृति की गरिमा को साथ लेकर चलने वाला अग्रणी संस्थान है। परिचय 2025 ने यह संदेश दिया कि यहाँ हर छात्र को मिलेगा – Guidance, Growth & Global Opportunities ताकि वे आने वाले वर्षों में देश और दुनिया के सफल लीडर्स बन सकें।

भविष्य के निर्माण की यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है… और हर नया Invertian इसके साथ एक नई कहानी लिखने को तैयार है।

