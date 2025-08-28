QLead.ai के हाइपर-टारगेटेड लीड जनरेशन के साथ वेलनेस ब्रांड तेजी से बढ़ रहे हैं

लोकतेज WhatsApp channel
नई दिल्ली, अगस्त 28: भारत का वेलनेस और स्पा उद्योग आज तेजी से विस्तार कर रहा है। आने वाले समय में इसका बाजार मूल्य 50,000 करोड़ रुपये से भी अधिक होने का अनुमान है।

लोग मानसिक स्वास्थ्य, योग, फिटनेस, स्किन केयर और रेकी जैसी सेवाओं की ओर पहले से ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी मांग के बावजूद, वेलनेस और स्पा व्यवसायों के लिए असली चुनौती है—गंभीर ग्राहक पूछताछ को बुकिंग में बदलना।

अधिकतर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां सिर्फ क्लिक, इंप्रेशन और रीच जैसे वैनिटी मेट्रिक्स पर ध्यान देती हैं। ये आंकड़े दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्राहकों को सेवा केंद्र तक लाने में उतने उपयोगी नहीं होते। वेलनेस उद्योग में सबसे अहम है ग्राहक के साथ भरोसेमंद और मानवीय बातचीत। यही अंतर पैदा करता है QLead.ai।
AI और मानवीय जुड़ाव का सही मेल

QLead.ai का मानना है कि परामर्श की असली ताकत मानवीय जुड़ाव में है। लेकिन सही समय पर तकनीक का सहयोग इस प्रक्रिया को और मजबूत बना देता है। इसलिए कंपनी ने अपने AI इंजन में एक खास फ़िल्टर तैयार किया है, जो:
● वॉइस-आधारित योग्यता जांच
● जनसांख्यिकीय लक्ष्यीकरण
● और इंटेंट स्कोरिंग
के जरिए केवल योग्य लीड को ही पास करता है। इस कारण, इन लीड्स की रूपांतरण क्षमता काफी अधिक रहती है। यही वजह है कि QLead.ai के जरिए ग्राहकों को औसतन 48% वॉक-इन से कन्वर्ज़न दर देखने को मिल रही है।

बड़े ब्रांड्स के साथ साझेदारी
QLead.ai पहले ही 40 से अधिक प्रमुख वेलनेस कंपनियों के साथ जुड़ चुका है। इनमें CtrlAltHeal, Hope Academy, Brainguru, Andtil Healthcare, Soulquest जैसे नाम शामिल हैं। ये ब्रांड वज़न घटाने, स्किन केयर, मानसिक स्वास्थ्य, रेकी हीलिंग और आकाशीय रीडिंग जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं।

इन साझेदारियों के जरिए न सिर्फ़ ग्राहक प्राप्ति दर कम हुई है, बल्कि चिकित्सकों की उपयोगिता दर भी बेहतर हुई है। 30 दिनों में हासिल किए गए नतीजे सिर्फ़ एक महीने में QLead.ai ने अपने पार्टनर्स के लिए शानदार परिणाम दिए:
● 37,872 कच्ची लीड्स
● 5,806 योग्य लीड्स
● 2,974 पेड बुकिंग्स

प्रत्येक लीड के साथ ग्राहकों की प्राथमिकताएँ (थेरेपी का प्रकार, समय, लिंग वरीयता), वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग व ट्रांसक्रिप्ट, CRM-रेडी डेटा और AI-जनरेटेड फॉलो-अप संदेश भी उपलब्ध कराए गए। स्पा उद्योग की एक कंपनी ने रिपोर्ट किया कि QLead.ai से जुड़ने के बाद उनकी बुकिंग दर में 18% की वृद्धि हुई और ग्राहक अधिग्रहण लागत में 36% की कमी आई।

क्लिक से आगे बढ़कर सार्थक बातचीत
वेलनेस उद्योग में ग्राहक यह चाहते हैं कि उनकी बात को समझा जाए। वे ज़बरदस्ती सेवा खरीदना नहीं चाहते, बल्कि सहानुभूतिपूर्ण बातचीत की अपेक्षा करते हैं। QLead.ai इसी ज़रूरत को पूरा करता है। इसकी आवाज़-आधारित बातचीत ग्राहकों के:
● तनाव बिंदुओं को समझती है
● व्यक्तिगत सेवाओं की सिफारिश करती है
● पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रदान करती है

यही मानवीय दृष्टिकोण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से, ग्राहक अधिग्रहण को और असरदार बनाता है। नतीजा यह होता है कि ग्राहक का लाइफटाइम वैल्यू बढ़ता है और ब्रांड लॉयल्टी मजबूत होती है।
वेलनेस ब्रांड QLead.ai पर भरोसा क्यों करते हैं?

चाहे बुटीक स्पा हों या राष्ट्रीय स्तर की वेलनेस चेन, QLead.ai उनकी पहली पसंद बन चुका है। इसका कारण है:
● आयुर्वेद, मानसिक स्वास्थ्य, योग, HIIT, वज़न घटाने और कायाकल्प जैसी सेवाओं के लिए पूर्व-योग्य पूछताछ
● प्रसवपूर्व स्पा ट्रीटमेंट जैसी सेवाओं के लिए लिंग-आधारित लक्ष्यीकरण
● त्योहारों और मौसमों से मेल खाते हुए समयबद्ध ऑफ़र

भविष्य का रास्ता
जैसे-जैसे भारत का वेलनेस सेक्टर और प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है, वैसी ही मांग उन समाधानों की होगी जो टेक्नोलॉजी और मानवीय जुड़ाव का सही संतुलन बनाते हों। QLead.ai ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ क्लिक और इंप्रेशन से नहीं, बल्कि सार्थक बातचीत और गुणवत्तापूर्ण लीड्स से ही वास्तविक विकास संभव है।

वेलनेस ब्रांड्स के लिए QLead.ai सिर्फ़ एक लीड जनरेशन प्लेटफ़ॉर्म नहीं, बल्कि ग्राहक अधिग्रहण और व्यवसाय विस्तार का भरोसेमंद साथी बन चुका है।

