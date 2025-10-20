सूरत : श्रुति झंवर की अनोखी रंगोली में झलकी भारत की गौरवगाथा

दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे सूरत शहर में रंगोली सजाने का उत्साह चरम पर है। इसी क्रम में शहर की श्रुति चन्द्रकिशोर झंवर ने एक विशेष रंगोली बनाकर सबका ध्यान आकर्षित किया है।

श्रुति की रंगोली में वर्ष 2025 में घटित भारत की तीन ऐतिहासिक और विशेष घटनाओं महाकुंभ, ऑपरेशन सिंदूर, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का सुंदर चित्रण किया गया है। उनकी कलाकृति न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रभक्ति की भावना को भी अभिव्यक्त करती है।

श्रुति झंवर ने बताया कि उन्होंने इस रंगोली के माध्यम से भारत की विविधता, परंपरा और देशभक्ति की भावना को एक साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दीपावली के इस पर्व पर उनकी यह रंगोली सूरतवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।