सूरत : राजस्थान फाउंडेशन सूरत चैप्टर द्वारा राजस्थान प्रवासी सम्मेलन का हुआ आयोजन

राजस्थान फाउंडेशन सूरत चैप्टर द्वारा आयोजित राजस्थान प्रवासी सम्मेलन बुधवार को सूरत में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सूरत आगमन पर प्रवासी राजस्थानियों में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत देवी-देवताओं के जयकारों से की, जिसे उपस्थित जनसमूह ने जोश और श्रद्धा के साथ दोहराया। कार्यक्रम में समाज सेवा, निवेश और राजस्थान-गुजरात के औद्योगिक संबंधों पर विस्तृत चर्चा हुई।

राजस्थान फाउंडेशन सूरत चैप्टर के अध्यक्ष श्याम राठी ने कहा कि प्रवासी राजस्थानवासी केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज सेवा, गौ सेवा और जल संरक्षण जैसे कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आह्वान पर प्रवासी समाज बड़े निवेश के लिए तैयार है और जल्द ही सूरत चैप्टर का विस्तार किया जाएगा।

सूरत लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष विक्रम सिंह शेखावत ने अपने वक्तव्य में कहा, “गुजरात और राजस्थान दोनों ही राज्यों में उद्योग के विशाल अवसर हैं। गुजरात डायमंड और टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है, जबकि राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, माइनिंग और टूरिज्म में निवेश की अपार संभावनाएँ हैं।”

फोस्टा अध्यक्ष कैलाश हाकिम ने इसे मातृभूमि से जुड़ने का एक भावनात्मक अवसर बताया, जबकि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अनिल रुंगटा ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि जल्द ही अपने पैतृक गाँव मंडरेला में जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के साथ जल संरक्षण परियोजना की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान फाउंडेशन का ब्रोशर भी जारी किया गया, जिसमें फाउंडेशन के उद्देश्यों, संरचना और आगामी योजनाओं की जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट भी की और दोनों नेताओं के बीच राजस्थान में जलसंरक्षण और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा हुई।