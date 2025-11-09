लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : कल से शुरू होगी देश की पहली डिजिटल जनगणना का प्री-टेस्ट

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे ऑनलाइन शुभारंभ, सूरत बना देश का पहला डिजिटल सर्वेक्षण शहर

सूरत। देश की पहली डिजिटल जनगणना का शुभारंभ सूरत शहर से होने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का प्री-टेस्ट सोमवार से शुरू होगा। कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सुबह 11:15 बजे करेंगे।

भारत सरकार पहली बार जनगणना प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का उपयोग करने जा रही है। इसके तहत गुजरात राज्य में सूरत को एकमात्र शहरी क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है — जिसमें झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में देवगढ़ बारिया के 26 गाँव और मोरबी के टंकारा तालुका के 25 गाँव चुने गए हैं।

सूरत में नगर सर्वेक्षण वार्ड क्रमांक 2 का चयन

डिजिटल जनगणना के लिए सूरत के नगर सर्वेक्षण वार्ड क्रमांक 2 को पायलट प्रोजेक्ट क्षेत्र के रूप में चुना गया है। यहाँ सभी संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल मानचित्र देकर यह सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा।

इस परियोजना के लिए केंद्रीय प्रभार अधिकारी, पर्यवेक्षक और प्रगणक नियुक्त किए गए हैं। नगर पालिका के जनगणना विभाग के 170 कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन्हें अडाजण स्थित दिवाली बाग स्कूल में तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें मोबाइल एप आधारित जनगणना सॉफ्टवेयर का उपयोग सिखाया गया।

डिजिटल जनगणना में क्या होगा शामिल

प्री-टेस्ट के दौरान घरों की मैपिंग, परिवार के सदस्यों की संख्या, घरों की सुविधाएँ — जैसे शौचालय, बिजली, पानी और प्रकाश व्यवस्था आदि का डेटा मोबाइल एप के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। कर्मचारी घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे और यह कार्य 30 नवंबर तक पूरा किया जाएगा।

डिजिटल जनगणना का यह पायलट प्रोजेक्ट देशभर में भविष्य की जनगणना प्रक्रिया का मॉडल साबित हो सकता है।

