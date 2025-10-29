सूरत : वराछा में  29 लाख रुपये से अधिक का नकली तंबाकू-पान मसाला ज़ब्त

सूरत शहर के वराछा इलाके के नेहरूनगर स्लम बस्ती में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 30 लाख रुपये की कीमत का नकली तंबाकू और पान मसाला ज़ब्त किया है। आइकॉन प्लाज़ा के बगल वाली गली में स्थित एक गोदाम पर अचानक छापा मारकर यह अवैध कारोबार उजागर किया गया।

गुप्त सूचना पर SOG की कार्रवाई स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को यह सूचना मिली थी कि शहर की स्लम बस्तियों और बाहरी इलाकों में घटिया और नकली तंबाकू चोरी-छिपे बेचा जा रहा है।

सूचना के आधार पर, पुलिस ने अंडरकवर एजेंट तैनात किए और नेहरूनगर स्लम इलाके की एक सुनसान गली में स्थित गोदाम पर छापा मारा। पुलिस टीम जब अंदर दाखिल हुई, तो ब्रांडेड तंबाकू और पान-मसाला के पैकेटों का विशाल ढेर देखकर हैरान रह गई।

ज़ब्त किए गए नकली उत्पाद पुलिस द्वारा ज़ब्त किए गए सामान की कुल कीमत 29,67,090 रुपये है, जिसमें मुख्य रूप से नकली माल शामिल है। जिसमें संदिग्ध नकली मारुति गोल्ड पान मसाला: 20.40 लाख रुपये मूल्य के 10,200 बड़े पैकेट। संदिग्ध नकली एमजीटी चबाने वाला तंबाकू: 5.10 लाख रुपये मूल्य के 10,200 बड़े पैकेट।अन्य एचएमडी तंबाकू के पैकेट और चैनी तंबाकू, जे.के. तंबाकू और इंडियाज़ फाइनेस्ट ब्लेंड जैसे लेबल वाले कई पैकेट।

पुलिस का मानना है कि यह "महाघोटाला" लोगों को सस्ते में मिलावटी और हानिकारक पदार्थ खिलाकर मोटा मुनाफा कमाने के इरादे से चलाया जा रहा था। यह बड़ी मात्रा किसी बड़ी फैक्ट्री से नहीं, बल्कि एक संकरी झुग्गी-झोपड़ी वाली गली से ज़ब्त की गई, जो दर्शाती है कि आपराधिक तत्वों ने गरीब इलाकों को अपनी सप्लाई चेन का केंद्र बनाया हुआ था।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस छापेमारी से सूरत के नकली सामान के धंधे में शामिल माफियाओं में दहशत फैल गई है।