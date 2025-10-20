लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत एसटी विभाग ने दिवाली पर कमाए 2.6 करोड़ रुपये

दिवाली के दौरान विभिन्न जिलों में चलाए गए 1259 अतिरिक्त फेरे; 67 हज़ार से अधिक यात्रियों ने की यात्रा

सूरत। गुजरात राज्य परिवहन निगम (एसटी) के सूरत विभाग ने दिवाली पर्व के दौरान उल्लेखनीय आर्थिक सफलता दर्ज की है। यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए सूरत एसटी विभाग ने दिवाली के अवसर पर 1259 अतिरिक्त बस फेरे संचालित किए, जिससे विभाग को कुल 2.6 करोड़ रुपये की आय हुई।

राज्यभर में दिवाली के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। बड़ी संख्या में लोग अपने गृहनगर लौटे, जिसके चलते एसटी निगम ने अमरेली, सावरकुंडला, महुवा, भावनगर, दाहोद, झालोद और ऊना जैसे विभिन्न जिलों के लिए अतिरिक्त बस सेवाएँ शुरू कीं। इन बसों से लगभग 67 हज़ार यात्रियों ने यात्रा की।

एसटी विभाग ने न केवल यात्रियों को सुरक्षित और समय पर गंतव्य तक पहुँचाने में सफलता पाई, बल्कि दिवाली के दौरान आय का नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया। निगम की ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली ने इस दौरान यात्रियों की सुविधा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।

अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष दिवाली सीज़न में यात्रियों की संतुष्टि और सेवा प्रबंधन दोनों स्तरों पर सूरत एसटी विभाग का प्रदर्शन सराहनीय रहा है।

