सूरत : फोस्टा ने दिवाली की छुट्टियों की घोषणा की, व्यापारियों से सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की अपील

सूरत। फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) ने दिवाली पर्व को लेकर कपड़ा बाज़ार की छुट्टियों की घोषणा की है। संगठन के अनुसार, सोमवार, 20 अक्टूबर को दीपावली पूजा के बाद से लेकर रविवार, 26 अक्टूबर तक सभी कपड़ा बाज़ार बंद रहेंगे।

सोमवार, 27 अक्टूबर से बाज़ार सामान्य रूप से फिर से खुल जाएंगे। पंचमी के शुभ अवसर पर व्यापारी अनुमति के अनुसार दुकानों में पूजा-अर्चना कर सकेंगे।

छुट्टियों के दौरान सुरक्षा को लेकर फोस्टा ने व्यापारियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। फोस्टा अध्यक्ष कैलाश हाकिम ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों में चोरी और तोड़फोड़ की घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए व्यापारी दुकानों में कीमती सामान या नकदी न रखें, पुराने ताले बदलवाएँ और अनजान व्यक्तियों या व्यापारिक ऑर्डर पर भरोसा न करें।

उन्होंने यह भी बताया कि फोस्टा ने हाल ही में पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और छुट्टियों के दौरान बाज़ार में गश्त बढ़ाने का अनुरोध किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

दूसरी ओर, उद्योग जगत के सूत्रों के अनुसार, 27 अक्टूबर से बाज़ार तो खुल जाएगा, लेकिन पूरी तरह से सक्रिय होने में लगभग एक पखवाड़ा लगेगा। इसका कारण यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के चलते कई श्रमिक अपने गृह राज्य गए हुए हैं और उनके लौटने में कुछ समय लगेगा।