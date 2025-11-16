सूरत : अग्रवाल समाज ट्रस्ट, सूरत ने बैचलर्स युवाओं के लिए ‘द सोशल कमिटि’ का गठन किया

अग्रवाल समाज ट्रस्ट, सूरत द्वारा बैचलर्स युवक–युवतियों में सामाजिक समन्वय बढ़ाने और उनकी गतिविधियों को संगठित स्वरूप देने के उद्देश्य से ‘द सोशल कमिटि’ (‘The Surat Social Committee’) का गठन किया गया है। यह समिति युवाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक मंच प्रदान कर समाज में उनकी सक्रिय भूमिका को मजबूत करेगी। समिति में प्रिंस सीहोटिया को अध्यक्ष और अजय फतेहचंदका को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नई समिति में कुल 23 युवा सदस्यों को शामिल किया गया है, जिनमें शिवम, रीतिक, यश, काव्य, तान्या, रूबी, अंजली, अंशिका, देवेश, दिया, कृष, निराली, कृष्णा, प्राची, आयुष, राघव, शोरभ, संत, सुप्रिया, हर्ष, हर्षिकेश, अनुज और हर्षिता आदि शामिल हैं। समिति गठन के अवसर पर समाज के अग्रणी सदस्य संजय जगनानी, शंकर मोर, निखिल गर्ग और रेखा जालान उपस्थित रहे और उन्होंने नवगठित टीम को शुभकामनाएँ दीं।

अग्रवाल समाज ट्रस्ट ने उम्मीद जताई कि ‘द सोशल कमिटि’ युवाओं को समाज के प्रति अधिक जागरूक और सक्रिय बनाएगी तथा आने वाले समय में कई सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन करेगी।