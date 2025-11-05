लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : श्री खेतेश्वर पैदल यात्रा संघ की 121वीं यात्रा सम्पन्न

देव दीपावली पर यात्रा ने प्रवेश किया 11वें वर्ष में, भक्तों का भव्य स्वागत

 श्री खेतेश्वर पैदल यात्रा संघ द्वारा आयोजित 121वीं पैदल यात्रा बुधवार, 5 नवंबर 2025 को देव दीपावली के पावन अवसर पर श्रद्धा और उत्साह के साथ सम्पन्न हुई। महीने की यह विशेष यात्रा धूमधाम से निकाली गई और मंदिर पहुंचकर आरती, हवन एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए।

इस अवसर पर यात्रा के लाभार्थी सिणेर नवयुवक मंडल—सूरत के गौतम सिंह, नरपत सिंह, मूल सिंह, अशोक सिंह और शंभु सिंह का स्वागत नारायणसिंह मेंगलवा, विजयराज पादरा, पप्पू सिंह सांकरणा, हनुमान सिंह मादा, मदन सिंह बारवा, गंगा सिंह रायथल, प्रवीण सिंह मादा, चंदन सिंह बारवा एवं रामजी गोल द्वारा किया गया। यात्रा में विशेष अतिथि गणपत महाराज का स्वागत श्री खेतेश्वर सेवा दल ने गौ माता की तस्वीर भेंट कर किया।

पैदल यात्रा संयोजक महेंद्रसिंह राजपुरोहित ने बताया कि यह यात्रा देव दीपावली के पवित्र दिन 11वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से निरंतर भगवद-आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहा है और कलयुग में भी भगवान भक्ति और समर्पण को स्वीकार करते हैं। उन्होंने करमाबाई के उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे उनकी भक्ति से भगवान प्रकट हुए थे, वैसे ही पूज्य खेतेश्वर भगवान ब्रह्मा और माता सावित्री के स्वरूप हैं और ब्रह्मधाम आसोतरा आज जीवंत तीर्थ है। अंत में पैदल यात्रा संघ की ओर से मदन सिंह बारवा ने सभी भक्तों व सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

