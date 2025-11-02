सूरत : बेमौसम बारिश से बढ़ा खतरा — जलभराव से मच्छर जनित बीमारियों की आशंका

सूरत । दिवाली के बाद भी सूरत समेत पूरे गुजरात में जारी बेमौसम बारिश अब शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनती जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई खुले प्लॉटों, निर्माण स्थलों और निगम के खाली स्थलों पर पानी जमा हो गया है।

इस पानी के समय पर निपटान न होने से मच्छरों के पनपने की आशंका बढ़ गई है, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है।

समुद्र में बने दबाव के कारण सूरत में दिवाली के बाद भी मानसून जैसी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण जलभराव की स्थिति कई इलाकों में बनी हुई है। नागरिकों का कहना है कि नगर निगम को तुरंत कार्रवाई कर पानी की निकासी और कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए।

स्थानीय लोगों ने बताया कि जिन इलाकों में पानी जमा हुआ है, वहां शाम होते ही मच्छरों की संख्या बढ़ रही है और कई परिवार बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम जल्द कार्रवाई नहीं करता, तो आने वाले दिनों में मच्छर जनित बीमारियों के मामलों में वृद्धि हो सकती है।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बारिश के बाद मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान कर फॉगिंग और स्प्रे अभियान चलाया जाएगा। हालांकि नागरिकों का कहना है कि जलभराव का निपटान प्राथमिकता से किया जाना आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की महामारी की स्थिति न बने।