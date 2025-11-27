सूरत : नगर निगम की ई-व्हीकल पॉलिसी से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रभावित

सूरत। दो दिन के गुजरात दौरे पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार सुबह गांधीनगर से सूरत एयरपोर्ट पहुंचे। यहां मेयर दक्षेश मावानी, बीजेपी शहर अध्यक्ष परेश पटेल और नगर निगम के अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

इस दौरान मेयर ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि गुजरात में सबसे अधिक ई-व्हीकल सूरत में हैं—जो शहर में चलने वाले कुल वाहनों का लगभग 35 प्रतिशत है।

सूरत नगर निगम की ई-व्हीकल पॉलिसी जानकर गडकरी प्रभावित हुए और उन्होंने विशेष रूप से इस बात की सराहना की कि देश में पहली बार किसी शहर ने स्वतंत्र रूप से ई-व्हीकल पॉलिसी लागू की है।

सूरत जिले से गुजरने वाले दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे के कार्यों की समीक्षा करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस एक्सप्रेसवे को लोगों के लिए और अधिक सुरक्षित, आरामदायक और हाई-टेक बनाने के लिए नए नवाचार लागू किए जाएंगे।

गडकरी ने भविष्य की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जल्द ही देश में इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बड़े स्तर पर शुरू होगा। “हमारा लक्ष्य है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक भारत लाएं और उसे आम लोगों की सुविधा के लिए उपयोग में लें,” उन्होंने कहा।

सूरत की ई-व्हीकल पॉलिसी और तकनीकी अग्रसरता देखकर केंद्रीय मंत्री ने शहर की पहल को देश के लिए एक मॉडल बताया।