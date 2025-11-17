सूरत : ‘फूडप्रेन्योर्स – किचन से बाजार तक’ विषय पर चैंबर ने आयोजित किया सेमिनार

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा ‘फूडप्रेन्योर्स – किचन से बाजार तक’ विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। टी.कॉन फ़ूड प्रोडक्ट्स के हिम्मत पटेल, महाराणा फ़ूड्स के नितेश शाह और राजा बेवरेजेज प्रा. लि. के चंद्रेश राजा ने खाद्य उद्योग में व्यवसाय बढ़ाने, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर उद्यमियों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया।

सेमिनार को संबोधित करते हुए हिम्मत पटेल ने कहा कि उन्होंने बिना किसी पूर्व योजना के चॉकलेट बनाने का काम शुरू किया और धीरे-धीरे व्यवसाय को आगे बढ़ाया।

उन्होंने बताया कि यदि व्यवसाय केवल कमाई के इरादे से किया जाए, तो सफलता मुश्किल है, लेकिन यदि उत्पाद को बाज़ार में मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करने का संकल्प हो, तो सफलता निश्चित मिलती है। “उत्पाद, पैकेजिंग और सेवा — इन तीनों में उत्कृष्टता हो, तो बाज़ार में कोई आपको हरा नहीं सकता”, उन्होंने कहा।

नितेश शाह ने कहा कि व्यवसाय का मूल उद्देश्य भले ही कमाई हो, लेकिन सबसे अहम है उत्पाद की गुणवत्ता। यह गुणवत्ता केवल शुरुआत में नहीं, बल्कि व्यवसाय के हर चरण में बनी रहनी चाहिए।

उन्होंने उद्यमियों को सलाह दी कि व्यापारी, विक्रेता, ग्राहक और कर्मचारियों — सभी से अच्छे संबंध रखना व्यवसाय की वृद्धि के लिए बेहद जरूरी है। “प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग का भाव अपनाएँ, व्यवसाय निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा”, उन्होंने कहा।

पानी के व्यवसाय से जुड़े चंद्रेश राजा ने बताया कि उन्होंने कैसे मोबाइल बिज़नेस के साथ-साथ अलग-अलग ब्रांड नामों से बोतलबंद पानी का व्यापार शुरू किया। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि व्यवसाय में सफलता के लिए जुनून और आग होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझने, सेवा में निरंतरता और प्रतिस्पर्धी बाज़ार में टिके रहने की रणनीतियों पर विस्तृत जानकारी दी।

स्तुति फ़ूड (स्तुति खाखरा) के योगेशभाई ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अगर ग्राहक को समय पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और अच्छी सेवा दी जाए, तो अलग से मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं रहती। उन्होंने बताया कि पहले पाँच वर्षों तक उन्होंने मार्केटिंग की, लेकिन पिछले दस वर्षों से उनके उत्पाद बिना मार्केटिंग के ही लगातार मांग में हैं।

कार्यक्रम में चैंबर के समूह अध्यक्ष कमलेश गजेरा ने स्वागत भाषण दिया, जबकि उद्यमिता विकास समिति के अध्यक्ष डॉ. राकेश दोशी ने संचालन किया और उपस्थित उद्यमियों का आभार व्यक्त किया।