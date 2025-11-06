सूरत : कुख्यात गैंगस्टर सलमान लस्सी गिरफ्तार, मुठभेड़ में घायल

सूरत। सूरत क्राइम ब्रांच ने बुधवार दोपहर नवसारी जिले के दाभेल गाँव में ऑपरेशन चलाकर सूरत के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लस्सी को गिरफ्तार कर लिया। यह गैंगस्टर हत्या समेत 15 से अधिक गंभीर अपराधों में वांछित था।

मुठभेड़ के दौरान सलमान लस्सी ने पुलिस इंस्पेक्टर (पीआई) सोंढा पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद आत्मरक्षा में पीआई ने गोली चलाई। गोली सलमान के दाहिने पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि सलमान लस्सी दाभेल गाँव के आशियाना मोहल्ले में छिपा है। इस पर क्राइम ब्रांच के लगभग 25 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने दोपहर करीब 3 बजे गाँव में पहुँचकर पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली। पुलिस को आशंका थी कि आरोपी छत से कूदकर भाग सकता है, इसलिए आसपास के पाँच घरों को भी चारों तरफ से घेर लिया गया।

जब पुलिस ने आरोपी से आत्मसमर्पण करने को कहा, तो उसने इंकार कर दिया। अंदर से कमरे को बंद कर, सलमान लस्सी ने पीआई पर चाकू तान दिया और अचानक हमला कर दिया। आत्मरक्षा में, पीआई सोंढा ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाई, जो सलमान के दाहिने पैर को चीरती हुई आर-पार निकल गई। इसके बाद पुलिस ने घायल सलमान को काबू में लेकर अस्पताल भेजा।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, 21 अक्टूबर को भेस्तान क्षेत्र में हुई हत्या में सलमान लस्सी मुख्य आरोपी था। इसके अलावा, उसके खिलाफ 15 से 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हमला, लूट और धमकी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। डिंडोली, लिंबायत और भेस्तान जैसे इलाकों में आतंक फैलाने वाले इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी को पुलिस ने बड़ी सफलता बताया है।