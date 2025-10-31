लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सूरत में “एकता वॉक”, 1,359 होमगार्ड्स ने लिया एकता का संकल्प

लौह पुरुष को श्रद्धांजलि, देश एकता और अखंडता के संदेश के साथ निकाली गई रैली

स्वाधीन भारत के एकीकरण के महान शिल्पी और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सूरत शहर होमगार्ड्स द्वारा आज भव्य “एकता वॉक” का आयोजन किया गया। इस अवसर पर होमगार्ड्स के अधिकारी एवं जवानों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प लिया।

सूरत शहर होमगार्ड्स कमांडेंट डॉ. प्रफुल शिरोया ने सरदार पटेल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, “सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के निर्माता और एकता के महान शिल्पी थे। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और 565 रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत की नींव रखी। उनके अदम्य साहस और अटूट निश्चय के कारण ही उन्हें ‘लौह पुरुष’ कहा जाता है।” उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की दूरदर्शिता और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने की भावना आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है।

इस कार्यक्रम में सूरत शहर के स्टाफ ऑफिसर (ट्रेनिंग) मेहुल मोदी, पीआरओ जिग्नेशसिंह ठाकुर, स्टाफ ऑफिसर (महिला) धर्मिष्ठा मानकिया, ए ज़ोन ओसी सुनील मैसूरिया, बी ज़ोन ओसी विजय राठौड़, सी ज़ोन ओसी गिरीश पटेल, डी ज़ोन ओसी जयंती दवे, सचिन यूनिट ओसी थॉमस पधारे सहित कुल 7 यूनिटों के 1,359 होमगार्ड्स ने एकता दिवस की शपथ ली।

कार्यक्रम के दौरान “एक भारत, श्रेष्ठ भारत”, “अखंड भारत का आधार  सरदार हमारे शान”, “लौह इरादे, अडिग संकल्प यही हैं सरदार पटेल” जैसे देशभक्ति और एकता के नारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। अंत में सभी ने लौह पुरुष सरदार पटेल को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया।

