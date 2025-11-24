सूरत : ‘सीटेक्स एक्सपो-2025’ में एग्ज़िबिटर्स से जबरदस्त रिस्पॉन्स

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सदर्न गुजरात चैंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर और सूरत टेक्समेक फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सूरत टेक्सटाइल मशीनरी एक्सपो – सीटेक्स एक्सपो 2025 को एग्ज़िबिटर्स और बायर्स का बेहद शानदार प्रतिसाद मिला।

इस एक्सपो का आयोजन 22, 23 और 24 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक किया गया, जिसमें देशभर के 35,000 से अधिक बायर्स और विज़िटर्स पहुँचे।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि एग्ज़िबिटर्स से मिले फीडबैक के अनुसार सीटेक्स एक्सपो-2025 सुपरहिट रहा। देश के विभिन्न राज्यों से आए एग्ज़िबिटर्स ने अपनी एडवांस्ड, स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट टेक्सटाइल मशीनरी को बड़े प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया और उन्हें नए बायर्स तथा कई मजबूत ऑर्डर मिले। एक्सपो में एग्ज़िबिटर्स और असली बायर्स के बीच वन-टू-वन बिजनेस मीटिंग्स भी हुईं, जिसमें अच्छे ऑर्डर बुक हुए।

एग्ज़िबिटर्स द्वारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी और एंसिलरीज के लिए की गई पूछताछ का विश्लेषण दर्शाता है कि अगले छह महीनों में टेक्सटाइल मशीनरी सेक्टर में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की मजबूत संभावना बन रही है। एक्सपो में ‘मेड इन इंडिया’ के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी आधारित एडवांस्ड मशीनरी भी प्रदर्शित की गई थी, जिससे बायर्स को व्यापक विकल्प मिले।

तीन दिनों में विज़िटर्स की संख्या इस प्रकार रही। पहले दिन: 9,450, दूसरे दिन: 15,380, तीसरे दिन: 10,888। इस तरह कुल 35,718 विज़िटर्स एक्सपो में पहुंचे, जिससे एग्ज़िबिटर्स के साथ-साथ सूरत की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रत्यक्ष लाभ मिला।

इस दौरान अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, भीलवाड़ा, इंदौर, इचलकरंजी, वाराणसी, नासिक, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, कोयंबटूर, तिरुपुर, सोलापुर, बंगलुरु, जोधपुर, गाजियाबाद, अंबाला और सिलचर सहित देश के कई प्रमुख शहरों से बड़ी संख्या में विज़िटर्स ने एक्सपो का अवलोकन किया।