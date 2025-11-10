सूरत : दुबई में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एवं 31वां वार्षिक सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन

दुबई में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एवं 31वें वार्षिक सीबीएसई सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस में सूरत शहर की नंदूबा इंग्लिश अकादमी की प्रिंसिपल डॉ. मोनिका शर्मा ने भाग लेकर शहर का गौरव बढ़ाया। यह प्रतिष्ठित सम्मेलन 4 और 5 नवंबर, 2025 को आयोजित हुआ, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से लगभग 850 सीबीएसई स्कूलों के प्रिंसिपलों ने हिस्सा लिया।

सी.बी. पटेल स्पोर्ट्स ग्रुप द्वारा संचालित नंदूबा इंग्लिश अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हुए, डॉ. मोनिका शर्मा ने अपने विद्यालय की नवाचारपूर्ण शिक्षा नीति, मूल्य आधारित शिक्षण प्रणाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में हो रहे प्रगतिशील कार्यों पर विस्तृत चर्चा की।

सम्मेलन के दौरान डॉ. शर्मा को इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. सुधा मूर्ति से मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि डॉ. मूर्ति का व्यक्तित्व और उनके विचार महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक उदाहरण हैं।

इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य आने वाले वर्षों में सीबीएसई के पाठ्यक्रम में सुधार, विद्यार्थियों के गुणवत्ता मानकों, मूल्यांकन पद्धति और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यक बदलावों पर विचार-विमर्श करना था।

डॉ. मोनिका शर्मा ने कहा कि विद्यालय के ट्रस्टी एवं अध्यक्ष पंकजभाई गिजुभाई पटेल के प्रोत्साहन और सहयोग से उन्हें इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। उन्होंने आगे कहा कि इस मंच से साझा किए गए अनुभवों और विचारों से सीबीएसई से जुड़े विद्यार्थियों को दीर्घकालिक शैक्षणिक लाभ प्राप्त होंगे तथा शिक्षा क्षेत्र में नवाचार की नई दिशा मिलेगी।