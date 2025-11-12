सूरत : सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पांडेसरा में श्रमिकों की साइकिलों और टेम्पो पर लगाए गए 1000 रेट्रो रिफ्लेक्टर

सूरत। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पांडेसरा औद्योगिक क्षेत्र में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान श्रमिकों की साइकिलों और टेम्पो पर 1000 रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाए गए।

यह अभियान शाम 5:00 से 7:30 बजे के बीच प्रमुख पार्क औद्योगिक सोसायटी, पांडेसरा-भेस्तान, उधना-नवसारी मेन रोड पर चलाया गया।

चैंबर की यातायात शिक्षा एवं जागरूकता समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूरत और आसपास के क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और विशेष रूप से साइकिल, दोपहिया और टेम्पो चालकों को रात में रिफ्लेक्टर के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूक करना था।

रिफ्लेक्टर लगाने से रात के समय वाहनों की दृश्यता बढ़ जाती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। इस अभियान के माध्यम से श्रमिकों को सड़क पर सुरक्षा नियमों के पालन का संदेश भी दिया गया।

चैंबर की ओर से समिति की अध्यक्ष श्रीमती कामिनीबेन डुमसवाला और समिति के सदस्य उपस्थित रहे, जबकि स्थानीय पुलिस ने भी अभियान में सक्रिय सहयोग दिया।

चैंबर ऑफ कॉमर्स लंबे समय से सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विभिन्न जनहितकारी गतिविधियाँ करता आ रहा है, और यह सड़क सुरक्षा पहल उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है।