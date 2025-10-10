लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : मरीजों की सेवा में समर्पित इकबाल कड़ीवाला ने सफाईकर्मियों संग मनाया जन्मदिन

कपड़े और दिवाली दीये वितरित किए, कहा  “सेवा ही सच्चा उत्सव है”

सूरत। मरीजों की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले गुजरात नर्सिंग काउंसिल के उपाध्यक्ष इकबाल कड़ीवाला ने इस वर्ष अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने लायंस कैंसर अस्पताल में दिन-रात कार्यरत सफाईकर्मियों और कैंसर मरीजों के बीच सेवाभाव से अपना जन्मदिन मनाया।

कड़ीवाला ने महिला सफाईकर्मियों को साड़ियाँ, पुरुषों को पैंट-शर्ट के कपड़े तथा दिव्यांगों द्वारा बनाए गए दिवाली के दीये वितरित किए। उन्होंने कहा, “मरीजों की सेवा ही जन्मदिन का सच्चा उत्सव है। कैंसर रोगियों और उनके परिवारों को मानसिक शक्ति देना हमारी जिम्मेदारी है।”

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (10 अक्टूबर) के अवसर पर, उन्होंने टी. एंड टी.वी. नर्सिंग कॉलेज में प्राचार्य किरणभाई डोमडिया की उपस्थिति में छात्रों से संवाद किया और उन्हें व्हीलचेयर भेंट की।

कड़ीवाला को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं — जिनमें राष्ट्रपति पुरस्कार (2010), भारतीय चिकित्सा संघ का राष्ट्रीय पुरस्कार (2021) तथा राष्ट्रीय अंगदान पुरस्कार प्रमुख हैं। वे भारतीय नर्सिंग परिषद के सदस्य, गुजरात नर्सिंग परिषद के उपाध्यक्ष और ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (गुजरात शाखा) के सचिव हैं।

उन्होंने लातूर और कच्छ भूकंप, 1994 के सूरत प्लेग, 2006 रेल हादसे, नेपाल भूकंप और कोविड जैसी आपात स्थितियों में भी अग्रणी भूमिका निभाई है।
इकबाल कड़ीवाला ने कहा कि मरीजों की सेवा करना ही सही मायनों में जन्मदिन का सच्चा उत्सव है। कैंसर रोगी और उनके परिवार बहुत मानसिक तनाव में होते हैं। कैंसर का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे उनके सिर पर तूफान आ गया हो, इसलिए ऐसे रोगियों को शक्ति प्रदान करने के लिए, उन्होंने कैंसर रोगियों और सफाई कर्मचारियों के साथ अपना जन्मदिन मनाया है।

कड़ीवाला ने कहा कि सफाईकर्मी और नर्सिंग स्टाफ असली योद्धा हैं, जो हर स्थिति में मरीजों के साथ खड़े रहते हैं। खासकर कोविड या रेल, रेडिएशन और कीमोथेरेपी जैसी आपदाओं के दौरान, सफाई कर्मचारी मरीजों के साथ होते हैं। दिलीपदादा देशमुख के नेतृत्व में हमारी स्वास्थ्य टीम अंगदान अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है।

इस अवसर पर लायंस डिटेक्शन कैंसर के चेयरमैन अशोक कानूनगो, डॉ. महेंद्रसिंह चौहान, डॉ. धारित्री परमार, डॉ. केतन नायक, डॉ. रोशनीबेन जरीवाला, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट जिगिषा श्रीमाली, स्टेफी मैकवान और नर्सिंग एसोसिएशन की टीम में नीलेश लाठिया, जगदीश बुहा, वीरेन पटेल, विभोर चुग, चेतन अहीर, बिपिन मैकवान, संजय परमार और लायंस कैंसर के सफाई कर्मचारी समेत कई गणमान्य उपस्थित थे।

