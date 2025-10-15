सूरत : केन्द्रीय विद्यालय ओ.एन.जी.सी., सूरत के छात्र दक्ष शर्मा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान
सीबीएसई की माध्यमिक परीक्षा 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर “योग्यता प्रमाण पत्र” और रु.5000 की छात्रवृत्ति से सम्मानित
केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 3, ओ.एन.जी.सी., सूरत के कक्षा 10 के प्रतिभाशाली छात्र दक्ष शर्मा ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 2025 में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।
अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर दक्ष शर्मा का चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के शीर्ष 1.5 प्रतिशत विद्यार्थियों की सूची में किया गया है। इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए सीबीएसई ने उन्हें “योग्यता प्रमाण पत्र (Certificate of Merit)” और रु.5000 की छात्रवृत्ति प्रदान की है।
विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार ने दक्ष शर्मा को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके परिश्रम, अनुशासन और शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन का परिणाम है। इस अवसर पर आयोजित प्रार्थना सभा में समस्त विद्यालय परिवार ने दक्ष शर्मा को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ व्यक्त कीं।