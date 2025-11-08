सूरत : विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल का चार दिवसीय विराट भक्ति सत्संग 25 दिसंबर से

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल द्वारा चार दिवसीय विराट भक्ति सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 25 से 28 दिसंबर 2025 तक वेसू स्थित रामलीला मैदान में होगा। कार्यक्रम की तैयारियाँ इन दिनों पूरे जोर-शोर से चल रही हैं।

कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल की बैठक बाल-आश्रम (अनाथ-आश्रम) परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल के प्रमुख गोविन्द डांगरा ने की, जबकि लोकविख्यात संत सुधांशुजी महाराज के दीक्षित शिष्यगण सहित मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में आगामी भक्ति सत्संग से संबंधित विविध पहलुओं जैसे आयोजन की रूपरेखा, व्यवस्थापन, श्रद्धालुओं की सुविधाएँ और प्रचार-प्रसार पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

गोविन्द डांगरा ने बताया कि विराट भक्ति सत्संग को लेकर सभी तैयारियाँ तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में स्वागत समिति, प्रचार समिति, निवास-आवास समिति सहित विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा और सभी पदाधिकारियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी।

चार दिवसीय विराट भक्ति सत्संग के दौरान संत सुधांशुजी महाराज के प्रवचन, भजन और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से सूरत शहर में भक्ति और सद्भावना का माहौल बने रहने की उम्मीद है।