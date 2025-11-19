सूरत : डिंडोली वृद्धाश्रम में अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति की  भोजन सेवा

अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति अलथान–वेसू द्वारा डिंडोली स्थित वृद्धाश्रम में बुधवार, 19 नवंबर 2025 (अमावस्या) को चौथी बार भोजन (प्रसाद) सेवा आयोजित की गई। यह सेवा दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक यजमान रामावतार अग्रवाल परिवार की ओर से संपन्न हुई।

समिति ने बताया कि अमावस्या के प्रत्येक महीने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भोजन वितरण की इस सेवा को नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। समाजजन अपने परिवार के विशेष अवसरों जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, शादी की सालगिरह, जन्मदिन अथवा पितरों की पुण्यतिथि पर भी इस सेवा का आयोजन कर सकते हैं।

सेवा कार्यक्रम के दौरान समिति के सदस्य राकेश अग्रवाल (बजावा वाला), अजय डालमिया, गोपाल शाह, आलोक अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल सहित समिति के अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। सभी ने स्वयं भोजन परोसकर वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया।