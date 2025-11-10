सूरत : द रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा यशवी कावा ने राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता

सूरत: द रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल, उगाट कैनाल रोड, जहाँगीरपुरा के लिए यह एक गौरवशाली क्षण है। स्कूल की छात्रा यशवी कावा ने 42वीं राष्ट्रीय जूनियर क्योरुगी और 15वीं राष्ट्रीय जूनियर पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया है।

यह चैंपियनशिप 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर यशवी का यह अद्भुत प्रदर्शन उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्रतिबद्धता का एक आदर्श उदाहरण है।

स्कूल प्रबंधन, परिसर निदेशक और प्रधानाचार्य ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने यशवी के साथ-साथ छात्रों, खेल समन्वयक और ताइक्वांडो प्रशिक्षक का आभार व्यक्त किया, जिनके निरंतर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से यशवी यह राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल करने में सफल रहीं।

यशवी कावा ने सूरत और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है।