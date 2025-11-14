सूरत : एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चैंबर ऑफ कॉमर्स की महत्वपूर्ण बैठक

सूरत। सूरत से हवाई संपर्क को मजबूत और व्यापक बनाने के उद्देश्य से दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी के मार्गदर्शन में हुई, जिसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के गुजरात प्रमुख प्रदीप पोपट विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला, मानद मंत्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी तथा विमानन समिति के अध्यक्ष लिनेश शाह भी शामिल हुए।

बैठक के दौरान सूरत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं में सुधार, तथा एयर इंडिया की उड़ानों और सेवाओं को और मज़बूत बनाने संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। चैंबर ने बताया कि सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात और पश्चिमी भारत के व्यापार, उद्योग, आईटी सेवाओं और पर्यटन विकास में एक तेजी से उभरता हुआ केंद्र है।

चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आश्वासन दिया कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ मिलकर सूरत को गुजरात–पश्चिम भारत का प्रमुख विमानन केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे, ताकि शहर को अधिक से अधिक उड़ानें और सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें।