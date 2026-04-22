सूरत : BMU और HCL GUVI के बीच MoU, इंडस्ट्री स्किल्स से करियर को मिलेगा नया आयाम

सूरत। भगवान महावीर यूनिवर्सिटी (BMU) ने इंडस्ट्री-ओरिएंटेड एजुकेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए 22 अप्रैल, 2026 को HCL GUVI के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया। यह साझेदारी स्टूडेंट्स को आधुनिक इंडस्ट्री स्किल्स से लैस कर उनके करियर को मजबूत बनाने पर केंद्रित है।

“नई पहल, नया विज़न—करियर बिल्डिंग” के उद्देश्य के साथ BMU लगातार इंडस्ट्री इंटीग्रेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस सहयोग के तहत इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइंस, कॉमर्स और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में इंडस्ट्री-इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किए जाएंगे।

BMU के प्रेसिडेंट और AICTE के पूर्व चेयरमैन डॉ. एस. एस. मंथा ने कहा कि यह पार्टनरशिप “इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री द्वारा” के सिद्धांत पर आधारित है। इसके जरिए छात्रों को ऐसे करिकुलम और टूल्स से प्रशिक्षित किया जाएगा, जो वास्तविक इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुरूप हों।

इस पहल के तहत स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, जेनरेटिव AI, साइबर सिक्योरिटी, फुल स्टैक डेवलपमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, हैंड्स-ऑन लर्निंग, रियल-टाइम प्रोजेक्ट्स, वर्चुअल इंटर्नशिप और HCL एक्सपर्ट्स की मेंटरशिप पर विशेष जोर रहेगा।

BMU के वाइस चांसलर डॉ. रामा कुमार अंबातिपुडी और HCL GUVI के हेड विनोद श्रीनिवासन ने कहा कि यह साझेदारी एक नए एजुकेशनल मॉडल को प्रस्तुत करती है, जहां शिक्षा को इंडस्ट्री की जरूरतों के साथ जोड़ा जा रहा है।

MoU साइनिंग सेरेमनी यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित की गई, जिसमें रजिस्ट्रार डॉ. विजय मतवाला और HCL के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

यह पहल BMU को एक फ्यूचर-रेडी, AI-आधारित और इंडस्ट्री-ड्रिवन यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।