सूरत : दिल्ली में देश का सबसे बड़ा “स्वदेशी मेला” लगाने का आह्वान: पियूष गोयल का कैट को संदेश

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) से आग्रह किया है कि वह इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) के साथ मिलकर राजधानी दिल्ली में देश का अब तक का सबसे बड़ा “स्वदेशी मेला” आयोजित करे। उन्होंने कहा कि यह मेगा आयोजन भारत के व्यापार, उद्योग, नवाचार और विविधता की ताकत को विश्व पटल पर प्रदर्शित करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को एक नई गति देगा।

गोयल नई दिल्ली में आयोजित कैट राष्ट्रीय व्यापार नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें देश के 28 राज्यों से आए 200 से अधिक व्यापारिक नेताओं ने भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा—“भारत के व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और विकास के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं।”

उन्होंने CAIT की पहलों की प्रशंसा करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया। व्यापारियों के लिए मज़बूत कौशल विकास कार्यक्रम, महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण,साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए उन्नत व्यवस्था, और आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित, वैश्विक प्रतिस्पर्धी व्यापार तंत्र का निर्माण।

गोयल ने कैट से यह भी अपील की कि वह स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती सहित अन्य बड़े व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर देशभर में स्वदेशी मेले आयोजित करे और “वोकल फॉर लोकल” को जन-आंदोलन का रूप दे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर मुंबई स्थित अपने संसदीय क्षेत्र के कौशल विकास केंद्र को CAIT को सौंपने का प्रस्ताव भी रखा, ताकि क्षेत्र में कौशल विकास प्रयासों को और बल मिल सके।

चांदनी चौक के सांसद एवं कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने व्यापारियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा “देशभर के व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार मेहनत कर रहे हैं। Ease of Doing Business की परिकल्पना ने आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रणालियों के माध्यम से व्यापार जगत को नई दिशा दी है।”

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने, क्षमता निर्माण, नीति वकालत, डिजिटल सशक्तिकरण और व्यापक व्यापार सुधारों के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया।

कैट के राष्ट्रीय चेयरमैन ब्रिज मोहन अग्रवाल और गुजरात चेयरमैन प्रमोद भगत ने कहा कि पियूष गोयल द्वारा प्रस्तावित देश के सबसे बड़े “स्वदेशी मेले” के आयोजन का कैट पूरा समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि संगठन देशभर के व्यापारियों के साथ मिलकर ‘वोकल फॉर लोकल’ को जन-आंदोलन बनाने और व्यापार जगत को कौशल, तकनीक तथा स्वदेशी नवाचार के माध्यम से सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।