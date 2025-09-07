सूरत :  आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन की डायमंड जुबली AGM में हुआ पुस्तक विमोचन

आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन (AKAS) ने रविवार को अपने 60 वर्षों के गौरवपूर्ण सफर का जश्न मनाते हुए एक भव्य डायमंड जुबली एजीएम मीटिंग का आयोजन किया। यह ऐतिहासिक सभा महाराजा अग्रसेन पैलेस स्थित वृंदावन हॉल में हुई, जिसमें सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।

कार्यक्रम की प्रमुख आकर्षण रही पुस्तक “एजेंट क्यों फेल हो जाते हैं” का विमोचन, जिसे एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने किया। इस पुस्तक के लेखक पंकज अग्रवाल हैं, जिन्होंने व्यापार में आने वाली चुनौतियों और एजेंटों की असफलता के कारणों पर विस्तृत प्रकाश डाला है।

एजीएम में सचिव महेश जैन ने पिछले वर्ष के कार्यों की जानकारी दी, जबकि अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने अपने संबोधन में बीते साल की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को साझा किया। कोषाध्यक्ष झाबरमल गोयल ने आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया।

कोर कमेटी चुनावों के तहत 25–29 की अवधि के लिए सभी 11 सदस्यों को प्रेक्षक बजरंग अग्रवाल की देखरेख में शपथ दिलाई गई। सभा के समापन पर एक टॉक शो भी आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे।

इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहीं, जिनमें अग्रवाल विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रमोद पोद्दार, रूंगटा बिल्डर्स के चेयरमैन अनिल रूंगटा, चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, सेवा हॉस्पिटल के अध्यक्ष अशोक गोयल, आदर्श रामलीला के अध्यक्ष रतन गोयल, फोस्टा के पूर्व अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, देव किशन मंघानी, सूरत टेक्सटाइल मार्केट के अध्यक्ष हरबंश अरोरा, गुरुनानक हॉस्पिटल के अध्यक्ष गोविंदभाई, अग्रवाल समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष रामप्रसाद अग्रवाल (कोकी), जापान मार्केट के अध्यक्ष ललित शर्मा और राजस्थान राजपूत समाज के अध्यक्ष विक्रम सिंह शेखावत, एक्स जीएसटी कमिश्नर अशोक सिंह, SGTTA के चेयरमैन सुनील जैन, अध्यक्ष सचिन अग्रवाल, मंत्री मोहन अरोरा, शांतम के संस्थापक विनोद अग्रवाल, ट्रांसपोर्ट लेबर यूनियन अध्यक्ष उमा शंकर मिश्र, मिल टेंपो एसोसिएशन के प्रमुख राजेंद्र उपाध्याय शामिल थे।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्योग जगत, सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी सम्मिलित हुए, जिससे यह AGM एसोसिएशन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई।