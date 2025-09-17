सूरत : एनटीपीसी झनोर में विश्वकर्मा पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया

एनटीपीसी झनोर में 17 सितंबर 2025 को विश्वकर्मा पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुई। पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा-अर्चना से हुई, जिसमें कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

इस अवसर पर संयंत्र में स्थापित मशीनों और उपकरणों की विशेष पूजा की गई ताकि कार्यस्थल पर सुरक्षा, दक्षता और निरंतर प्रगति बनी रहे। तकनीकी विभाग में भी विशेष पूजा आयोजित हुई, जहां कर्मचारियों ने तकनीकी साधनों की आराधना कर बेहतर कार्यक्षमता और सफलता की कामना की।

कार्यक्रम में कर्मठ कर्मचारियों को उनके समर्पण और योगदान के सम्मानस्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। पूजा उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों और आमंत्रित अतिथियों ने प्रसाद ग्रहण किया।

इस अवसर पर परियोजना प्रमुख अक्षय कुमार पात्रा, अपर महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं) एस.टी. किनगे, अपर महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण) रोचक सक्सेना, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्रीमती विजया लक्ष्मी मुरलीधरन, और डिप्टी कमांडेंट (सीआईएसएफ) राजेश कुमार शिवहरे सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और संविदा कर्मी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस आयोजन ने कार्यस्थल पर आपसी सहयोग, सामूहिक ऊर्जा और आध्यात्मिकता का संदेश दिया तथा श्रम, तकनीक और संस्कार के संगम को सार्थक रूप से प्रस्तुत किया।