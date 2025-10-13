सूरत : सूरत टेक्सटाइल पैकेजिंग एसोसिएशन का दीवाली स्नेह मिलन और सर्टिफिकेट वितरण समारोह सम्पन्न

सूरत। सूरत टेक्सटाइल पैकेजिंग एसोसिएशन (एसटीपीए) द्वारा दीवाली स्नेह मिलन और सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन वेसू स्थित पवेलियन रेस्टोरेंट में उत्साहपूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद मुख्य अतिथियों का स्वागत शॉल और बुके देकर किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अशोक भाई जीरावाला (वाइस प्रेसिडेंट, साउथ गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स), नाना लाल जी राठौड़ (खजांची, फोस्टा), राजन अली ज़ैदी (अधीक्षक, केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील, सूरत), ऋषिन रायका (एडवोकेट एवं चेयरमैन, वेस्टर्न रेलवे सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, सूरत), किशोर भाई वाघानी (प्रेसिडेंट, साउथ गुजरात प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन) और देवांग चायवाला (सेक्रेट्री, साउथ गुजरात प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन) उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय नगद पुरस्कार विजेताओं को अशोक जीरावाला और राजन अली ज़ैदी ने पुरस्कृत किया।

अपने संबोधन में अशोक जीरावाला ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ सूरत अभियान और मजबूत संगठन के महत्व पर ज़ोर दिया। वहीं नाना लाल जी राठौड़ ने कहा कि “फोस्टा हमेशा एसोसिएशन के साथ खड़ा रहेगा।”

सूरत टेक्सटाइल पैकेजिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद जैन ने नए सदस्यों को जोड़ने और संगठन को और मज़बूत बनाने का आह्वान किया।

सूरत टेक्सटाइल पैकेजिंग एसोसिएशन के महामंत्री ओमप्रकाश गोयल, किशोर भाई वाघानी और ऋषिन रायका ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में नए सदस्यों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, और सभी कार्यकारिणी सदस्यों को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया।

स्थल पर ही नए सदस्य बनने के लिए विशेष सुविधा काउंटर लगाया गया, जहाँ भारी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।