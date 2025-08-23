विश्व बंधुत्व दिवस एवं दादी प्रकाशमणिजी की 18वीं पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान अभियान

सूरत विश्व बंधुत्व दिवस एवं राजयोगिनी दादी प्रकाशमणिजी की 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सूरत शहर के रिंग रोड स्थित कमेला दरवाजा के समीप मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट फोस्टा कार्यालय परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन ब्रह्मकुमारीज एवं समाज सेवा प्रभाग के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ।

आयोजन की मुख्य संयोजक ब्रह्मकुमारीज फाल्गुनी बहन ने कहा कि “रक्तदान महादान है। यह न केवल जीवन बचाने का साधन है, बल्कि रक्तदान से शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी होता है।” टेक्सटाइल मार्केट के लोगों सहित बड़ी संख्या में समाजसेवियों ने इस शिविर में सक्रिय भागीदारी निभाई। फोस्टा अध्यक्ष कैलाश हाकिम के द्वारा रक्तदान करने वाले व्यक्त्तियों को प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर जानकारी दी गई कि दादी प्रकाशमणिजी की पुण्यस्मृति में पूरे भारत के 5 से 6 हज़ार से अधिक सेवा केंद्रों पर ऐसे रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। एक लाख से अधिक रक्त यूनिट एकत्र करने के संकल्प के साथ इस अभियान का नाम गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है।

कल प्रातः 10 बजे बालाजी रोड सेवा केंद्र सहित सूरत के विभिन्न सेवा केंद्रों पर भी रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। आयोजकों ने शहरवासियों एवं धर्मार्थ संस्थाओं से अपील की है कि वे इस पुण्य कार्य में सहयोग करते हुए रक्तदान कर मानव सेवा का अवसर ग्रहण करें।