ब्रेकिंग न्यूज़: हुंडई ने सूरत में लॉन्च की अपनी नई SUV 'ऑल न्यू VENUE'
सूरत। ग्राहकों का इंतजार खत्म हुआ! हुंडई कंपनी की सबसे सफल और युवा SUV, 'ऑल न्यू VENUE' को 5 नवंबर, 2025 को सूरत के नवजीवन हुंडई के शोरूम्स में भव्य रूप से लॉन्च किया गया।
यह शानदार लॉन्चिंग नवजीवन हुंडई के उधना, अडाजण और परवत पाटिया स्थित शोरूम में आयोजित की गई। इस अवसर पर नवजीवन हुंडई के निदेशक श्री दीपक गज्जर और श्री हितेश गज्जर के साथ, श्री वी.ए. जोगराणा - पी.आई. अडाजण और श्री वी.आर. रबारी - पी.आई. खटोदरा ने मिलकर इस नई SUV का अनावरण किया।
नवजीवन हुंडई के जनरल मैनेजर श्री कौशिक जरीवाला ने 'ऑल न्यू VENUE' के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जानकारी दी कि यह SUV पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में उपलब्ध होगी, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिलेगा।
सुरक्षा के मामले में, 'ऑल न्यू VENUE' 60 से अधिक सेफ्टी फीचर्स और 6 एयरबैग्स से लैस है। इसके अतिरिक्त, इसमें 12.3 इंच का HD इंफोटेनमेंट सिस्टम और 70 से अधिक ब्लू लिंक फीचर्स दिए गए हैं।
यात्रियों के आराम का खास ख्याल रखते हुए, इसमें एक विशाल पैसेंजर केबिन है जिसमें पर्याप्त लेगरूम और हेडरूम मिलता है। साथ ही, इसमें सनरूफ और ADAS Level-2 के साथ 21 सुरक्षा फीचर्स भी शामिल हैं।
अधिक जानकारी के लिए, ग्राहक नवजीवन हुंडई से 9376693766 पर संपर्क कर सकते हैं।