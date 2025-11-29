सूरत : स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ की शिकायत पर सक्रिय हुई 181 अभयम टीम, आरोपित छात्रों की काउंसलिंग

सूरत के कतारगाम क्षेत्र में 181 अभयम हेल्पलाइन पर एक तीसरे व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के बाद एक स्कूल की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को लगातार परेशान किए जाने का मामला सामने आया। कॉलकर्ता ने बताया कि उसकी भतीजी को स्कूल के कुछ लड़के गाली-गलौज कर रहे हैं, रास्ते में छेड़ रहे हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।

शिकायत मिलते ही सूरत कतारगाम अभयम टीम तुरंत दिए गए पते पर पहुंची और पीड़िता से बातचीत की। जांच में पता चला कि छात्रा को उसकी कक्षा का एक लड़का और उसके दो-तीन मित्र स्कूल में तथा घर आते-जाते समय परेशान करते थे। वे उसे अपशब्द बोलते, रास्ते में रोकते और यहां तक कि क्लास में सिर पर ठपका भी मारते थे। पीड़िता ने यह भी बताया कि कुछ लड़कों ने उसके बाल बायकट कटिंग कराया है तो लड़के उसे “बॉडी” और “गाय” जैसे अपमानजनक शब्द कहकर चिढ़ाते थे। लगातार हो रही इस मानसिक प्रताड़ना के कारण पीड़िता अवसाद में चली गई थी और उसने घर लौटकर अपने चाचा को पूरी घटना बताई। इसके बाद ही परिवार ने 181 अभयम पर कॉल कर मदद मांगी।

टीम ने तुरंत स्कूल पहुंचकर आरोपी लड़कों की काउंसलिंग की और उन्हें समझाया कि इस तरह की हरकतें गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं। टीम ने उन्हें भविष्य में न तो अपशब्द बोलने और न ही उसे चिढ़ाने और न ही किसी प्रकार से पीड़िता को परेशान करने की चेतावनी दी। उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने की विशेष सलाह दी गई।

काउंसलिंग के बाद लड़कों ने अपनी गलती स्वीकार की और पीड़िता से माफी मांगी। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया, हालांकि अभयम टीम ने उसे उसके कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी दी और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। अंततः टीम की समय पर हस्तक्षेप से छात्रा को राहत मिली, जिसके लिए उसने 181 अभयम टीम का आभार व्यक्त किया।