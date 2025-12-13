सूरत :चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ट्रेनर मीट का आयोजन, इंडस्ट्री के लिए बनेगी ट्रेनर्स की डायरेक्टरी

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा एक विशेष ट्रेनर मीट का आयोजन किया गया।इस मीट का मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्री और ट्रेनर्स के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए औद्योगिक प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाना रहा।

अपने वेलकम स्पीच में चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में ट्रेनिंग की अहमियत को समझाना बेहद ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है।

उन्होंने घोषणा की कि चैंबर द्वारा ट्रेनर्स की एक डायरेक्टरी तैयार की जाएगी, जिससे मेंबर कंपनियों को अपनी ज़रूरत के अनुसार उपयुक्त कॉर्पोरेट ट्रेनर आसानी से मिल सकें। साथ ही, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया गया।

चैंबर के ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला ने कहा कि इंडस्ट्री की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक मज़बूत और स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग सिस्टम विकसित करना समय की मांग है।

ऑनरेरी ट्रेज़रर CA मितिश मोदी ने कहा कि युवाओं को ट्रेनिंग देना बेहद आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षित युवा ही भविष्य की मज़बूत इंडस्ट्री की नींव रखते हैं।

चैंबर के ग्रुप चेयरमैन मृणाल शुक्ला ने कार्यक्रम और उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब तक इंसान की सोच विकास की दिशा में है, तब तक उसे निरंतर ट्रेनिंग की आवश्यकता रहती है।

इसके बाद, चैंबर की स्किल डेवलपमेंट कमिटी के चेयरमैन चिराग देसाई ने ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिस्कशन सेशन का संचालन किया। इस सेशन में ट्रेनर्स के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बढ़ते कॉम्पिटिशन, ऑर्गनाइजेशन की बदलती ज़रूरतों और आपसी सहयोग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंडस्ट्रीज़ को बड़ी संख्या में कुशल ट्रेनर्स की आवश्यकता होगी।

चैंबर के एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सेंटर के चेयरमैन महेश पमनानी ने सेंटर की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया। इस अवसर पर मौजूद कई अनुभवी ट्रेनर्स ने भी चैंबर और इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उपयोगी सुझाव दिए।

कार्यक्रम में चैंबर के ग्रुप चेयरमैन डॉ. विजय रादडिया ने कीनोट एड्रेस दिया, जबकि स्किल डेवलपमेंट कमिटी की को-चेयरपर्सन सुश्री निशा तलाटी आनंद ने वोट ऑफ थैंक्स देकर कार्यक्रम का समापन किया।