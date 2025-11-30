सूरत : श्री जड़खोर गोधाम गौशाला के सेवार्थ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 12 जनवरी से 

श्री जड़खोर गोधाम गौशाला के सेवित गोवंश के सेवार्थ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन आगामी 12 से 18 जनवरी 2026 तक सूर्य पुत्री तापी तट पर आस्तिक-धार्मिक नगरी सूरत के वेसू स्थित क्रोमा सेंटर के पास, नेक्सा कार शोरूम के सामने, वीआईपी रोड सूरत में किया जा रहा है। कथा के मनोरथी श्रीमती गीता देवी गजानंद कंसल एवं कंसल परिवार है।

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रतिष्ठित उद्योगपति, प्रख्यात समाजसेवी एवं गो भक्त राकेश कंसल ने बताया कि सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में व्यास पीठ से अनंत श्री विभूषित श्रीमज्जद्गुरु द्वाराचार्य अग्र पीठाधीश्वर एवं मलूक पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज (श्री रैवासा -वृंदावन धाम) व्यास पीठ से सूरत के समस्त श्रद्धालु भक्तों को कलयुग में अमृत रूपी श्री मद्भागवत कथा का रसपान कराएंगे।

मीडिया प्रभारी सज्जन महर्षि ने बताया कि श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों एवं गो भक्तों की मीटिंग की जा रही है। आगामी दिनों में समितियों का गठन कर सभी सदस्यों को अलग-अलग समितियों की जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि सभी गो भक्त कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है और आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं।