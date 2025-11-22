सूरत : “कौशल कार्निवल 2025” में छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा चमकी

महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल स्कूल, सूरत में विद्यार्थियों की आंतरिक क्षमताओं को मंच देने और ‘लर्निंग बाय डूइंग’ की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शनिवार को एजुकेशन फेयर “कौशल कार्निवल 2025” का भव्य आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सूरत जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. भागीरथ सिंह परमार ने दीप प्रज्वलन कर किया। आयोजन के तहत विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर आधारित प्रोजेक्ट्स तैयार किए थे, जिनमें रोबोटिक्स मॉडल्स, विषय-आधारित शैक्षणिक प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव एवं इनोवेटिव वर्क सहित कुल 285 प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए गए।

इस अवसर पर अग्रवाल एजुकेशन फ़ाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक टिबड़ेवाल सहित अनेक ट्रस्टी भी उपस्थित रहे। अध्यक्ष अशोक टिबड़ेवाल ने कहा कि यह आयोजन विद्यार्थियों के समग्र शैक्षणिक, बौद्धिक और रचनात्मक विकास का माध्यम बन रहा है तथा उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान कर रहा है।