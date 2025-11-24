सूरत : अग्रवाल समाज ट्रस्ट ने श्री माधव गोशाला में किया सेवा-समर्पण का दिव्य आयोजन

अग्रवाल समाज ट्रस्ट अल्थान–वेसू द्वारा श्री माधव गोशाला में एक शांतिपूर्ण और प्रेरणादायी सेवा कार्यक्रम का आयोजन रविवार, 23 नवंबर 2025 को किया गया। समाज के बड़ी संख्या में उपस्थित गौ-भक्तों ने अपने हाथों से गायों को गुड़, खल, चूरी और हरा चारा खिलाकर सेवा का पुण्य अर्जित किया।

माधव गोशाला में अपंग और अपाहिज गो-वंश की देखभाल के लिए की गई व्यवस्थाओं की समाज ने सराहना की। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, जिससे पूरे परिसर में अध्यात्म और भक्ति का वातावरण बना रहा।

समाज के सचिव श्री राम चिरानिया ने बताया कि समाज के अध्यक्ष भागचंद हुडिलवाला, विनोद चिड़ावावाला, विकास मालचंदका, योगेश रामसिसरिया, पुरुषोत्तम मालचंदका, कैलाशजी, महेंद्रजी, महेंद्र रेनवाल, लक्ष्मीकांत नयनसुखा, प्रमोद चिरानिया, मदन खेतान, विवेक लुहारूका, अनुराग सरावगी, राजकुमार पोद्दार, राजेश धानूका, विमल आसाम सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में समाज के सभी सदस्यों ने आगे भी निरंतर रूप से गौ-वंश की सेवा करने का संकल्प लिया।