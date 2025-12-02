सूरत : संत सुधांशुजी महाराज के सान्निध्य में चार दिवसीय विराट भक्ति सत्संग 25 दिसंबर से 

विश्व जागृति मिशन संचालित बालाश्रम (अनाथाश्रम) सूरत मंडल द्वारा आगामी 25 से 28 दिसंबर 2025 तक वेसू स्थित रामलीला मैदान, रिलायंस मॉल के सामने, लोकविख्यात संत सुधांशुजी महाराज के सान्निध्य में विराट भक्ति सत्संग का भव्य आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों में तेज़ी आ चुकी है।

रविवार, 30 नवंबर 2025 को बालाश्रम में पर्यवेक्षक आचार्य रामकुमार पाठक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें मंडल के संरक्षक सुरेश मालानी, दिलीप ब्रह्मभट्ट, अध्यक्ष गोविंद डांगरा, उपाध्यक्ष पूरणमल अग्रवाल एवं योगेश मोदी, कोषाध्यक्ष अश्विनी अग्रवाल, संगठन मंत्री देवीदास पाटिल, मंत्री रामकेवल तिवारी सहित सदस्य किशोर पाटिल, महिला इकाई की बहनों और बड़ी संख्या में दीक्षित भाई-बहनों ने भाग लिया।

अध्यक्ष गोविंद डांगरा ने बताया कि बैठक में आयोजन के लिए विभिन्न समितियों—स्टेज समिति, कार्यालय व्यवस्था समिति, बैठक व्यवस्था समिति, चरण पादुका व्यवस्था समिति, पार्किंग समिति, निवास समिति तथा भोजन व्यवस्था समिति का गठन किया गया है। आने वाले दिनों में इन समितियों की जिम्मेदारियां संबंधित सदस्यों को सौंप दी जाएंगी।

उन्होंने आगे कहा कि सभी पदाधिकारी और महाराजजी के दीक्षित सदस्य सत्संग के प्रचार-प्रसार में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आध्यात्मिक आयोजन का लाभ उठा सकें।