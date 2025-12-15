सूरत : माली समाज के 500 से अधिक विद्यार्थियों का सम्मान, शिक्षा को बताया उज्ज्वल भविष्य की कुंजी

सूरत। श्री सूरत जिला रामी माली एड फंड की ओर से माली समाज के विद्यार्थियों के सम्मान समारोह एवं वार्षिक आम बैठक का आयोजन माली समाज के गार्डन में किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के वरिष्ठ मार्गदर्शक वसंतभाई नानूभाई माली एवं वसंतीबेन वसंतभाई माली ने की। इस अवसर पर आयोजित स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में 500 से अधिक विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।

समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में सूरत महानगर भारतीय जनता पार्टी बक्शीपंच मोर्चा के अध्यक्ष अनिमेषभाई माली उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि माली समाज मेहनत, अनुशासन और सादगी की पहचान रहा है। हमारे पूर्वजों ने खेतों में कड़ी मेहनत कर समाज की मजबूत नींव रखी है और आज उसी परंपरा को शिक्षा, ज्ञान और कौशल के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।

अनिमेषभाई माली ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और आधुनिक तकनीक में दक्षता हासिल करें, लेकिन अपनी जड़ों और समाज के मूल्यों को कभी न भूलें। उन्होंने कहा, “ज्ञान के साथ-साथ कौशल का विकास जरूरी है, क्योंकि भविष्य किताबों से नहीं, बल्कि कौशल से जीता जाएगा।”

कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिनमें नगरसेवक राकेशभाई माली, हरीशभाई माली, किरीटभाई माली, अशोकभाई माली, बृजेशभाई माली, रीताबेन फुलवाला और पिंकिबेन प्रमुख रूप से शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन चिरागभाई माली ने किया।

बड़ी संख्या में समाज के भाई-बहनों और अभिभावकों की उपस्थिति में यह आयोजन समाज के उज्ज्वल भविष्य और शिक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का सशक्त संदेश बनकर उभरा।