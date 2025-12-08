सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट में रिसर्च मेथडोलॉजी और SPSS पर FDP का सफल समापन

सूरत। भगवान महावीर कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट (BMCM) में “रिसर्च मेथडोलॉजी और डेटा एनालिसिस यूज़िंग SPSS” विषय पर आयोजित एक सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (FDP) 1 से 6 दिसंबर 2025 के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर कॉलेज में वेलेडिक्टरी फंक्शन आयोजित किया गया।

समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में डॉ. निर्मल शर्मा (प्रोवोस्ट, BMU) उपस्थित रहे, साथ ही डॉ. संजय बुच (IQAC डायरेक्टर), डॉ. श्वेता कुमार (डायरेक्टर, BMCM) और FDP की रिसोर्स पर्सन डॉ. राधा व्यास भी मौजूद रहीं।

कार्यक्रम के दौरान 54 फैकल्टी सदस्यों और रिसर्च स्कॉलर्स को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया।

वेलेडिक्टरी फंक्शन का समापन MBA विभाग की हेड और FDP कन्वेयर सुश्री डिंपल परमार द्वारा दिए गए वोट ऑफ़ थैंक्स के साथ हुआ। कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को रिसर्च प्रक्रियाओं और SPSS का प्रभावी उपयोग समझने में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया।