लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट में रिसर्च मेथडोलॉजी और SPSS पर FDP का सफल समापन

एक सप्ताह चले कार्यक्रम में 54 फैकल्टी व रिसर्च स्कॉलर्स को मिला कम्प्लीशन सर्टिफिकेट, वेलेडिक्टरी समारोह में प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति

On
सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट में रिसर्च मेथडोलॉजी और SPSS पर FDP का सफल समापन

सूरत। भगवान महावीर कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट (BMCM) में “रिसर्च मेथडोलॉजी और डेटा एनालिसिस यूज़िंग SPSS” विषय पर आयोजित एक सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (FDP) 1 से 6 दिसंबर 2025 के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर कॉलेज में वेलेडिक्टरी फंक्शन आयोजित किया गया।

समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में डॉ. निर्मल शर्मा (प्रोवोस्ट, BMU) उपस्थित रहे, साथ ही डॉ. संजय बुच (IQAC डायरेक्टर), डॉ. श्वेता कुमार (डायरेक्टर, BMCM) और FDP की रिसोर्स पर्सन डॉ. राधा व्यास भी मौजूद रहीं।

कार्यक्रम के दौरान 54 फैकल्टी सदस्यों और रिसर्च स्कॉलर्स को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया।

वेलेडिक्टरी फंक्शन का समापन MBA विभाग की हेड और FDP कन्वेयर सुश्री डिंपल परमार द्वारा दिए गए वोट ऑफ़ थैंक्स के साथ हुआ। कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को रिसर्च प्रक्रियाओं और SPSS का प्रभावी उपयोग समझने में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat BMU

Related Posts

सूरत : क्यों फ़र्टिलिटी चेक-अप अब सिर्फ “गर्भधारण में दिक्कत” होने पर ही नहीं किए जाते : डॉ. आशिता जैन

सूरत : क्यों फ़र्टिलिटी चेक-अप अब सिर्फ “गर्भधारण में दिक्कत” होने पर ही नहीं किए जाते : डॉ. आशिता जैन

सूरत : एसएमए की 210वीं साप्ताहिक मीटिंग संपन्न, व्यापार की कमजोर ग्राहकी पर हुई चर्चा

सूरत : एसएमए की 210वीं साप्ताहिक मीटिंग संपन्न, व्यापार की कमजोर ग्राहकी पर हुई चर्चा

सूरत : चैंबर के टेक्सटाइल फेस्टिवल का शुभारंभ, MSME को ग्लोबल प्रतिस्पर्धा के लिए गाइडेंस

सूरत : चैंबर के टेक्सटाइल फेस्टिवल का शुभारंभ, MSME को ग्लोबल प्रतिस्पर्धा के लिए गाइडेंस

वडोदरा जिले में सड़क सुरक्षा पर फोकस: गड्ढों की मरम्मत और ट्रैफिक सुधार का तेज़ अभियान

वडोदरा जिले में सड़क सुरक्षा पर फोकस: गड्ढों की मरम्मत और ट्रैफिक सुधार का तेज़ अभियान